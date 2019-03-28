«Коммерсантъ» узнал схему хищения 4 млрд рублей из уголовного дела экс-министра Абызова

Подробности хищения четырех миллиардов рублей, в котором обвиняют экс-министра по делам открытого правительства РФ Михаила Абызова, рассказала 28 марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела. Следствие полагает, что преступное сообщество было создано за год до назначения на пост — в апреле 2011 года.

Как пишет газета, в материалах говорится, что в 2011 году Абызову принадлежало около 95% акций новосибирских ОАО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко»), ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) и ОАО «Сибэнергострой». Последняя компания имела четыре дочерние структуры: ЗАО «Новосибирскэнергоснабкомплектоборудование» (НЭСКО), ЗАО «Инженерный центр», ЗАО «Производственно-ремонтное предприятие» (ПРП) и ЗАО «Энергоспецмонтаж» (ЭСМ).

Следствие полагает, что Абызов добился избрания в советы директоров и назначения на руководящие должности четырех ЗАО сотрудников подконтрольного ему московского ООО «Ру-ком». Как пишет газета, таким образом он получил их под контроль. Правой рукой Абызова «Коммерсантъ» называет гендиректора «Ру-ком» Николая Степанова. В материалах дела говорится, что именно он привлек в ОПГ гендиректора «Сибэко» Александра Пелипасова, гендиректора РЭС Сергея Ильичева, директора по экономике и финансам ЭСМ Галину Фрайденберг, члена совета директоров «Сибэко» Максима Русакова и «других неустановленных лиц».

Издание пишет, что группа делилась на две обособленные в Москве и Новосибирске. В первую группу входили Степанов, Русаков и «неустановленные лица», во вторую – Пелипасов, Ильичев, Фрайденберг и тот же Русаков, уточняет газета.







Чтобы скрыть факт руководства компаниями, Абызов передал в доверительное управление 100% долей в уставном капитале «Ру-ком» с подконтрольным ему же ООО «Региональная компания «Резерв». Следствие считает договор передачи «фиктивным». После этого Абызов, как пишет «Коммерсантъ», будучи уже министром, поручил через Степанова провести аукцион по продаже акций НЭСКО, «Инженерного центра», ПРП и ЭСМ. Фрайденберг организовала оценку стоимости акций этих компаний в 156 млн руб.

Издание продолжает, что летом 2011 года Абызов поручил членам ОПГ создать офшор на Кипре, в Лимасоле была зарегистрирована Blacksiris Trading Limited, которая учредила ОАО «Агентство специального снабжения» (АСС), ОАО «Предприятие ремонта и строительства» (ПРиС), ОАО «Первая энергосервисная компания» (ПЭСК) и ОАО «Ремонтэнергомонтаж и сервис» (РЭМиС). Следствие полагает, что реальной деятельности они не вели.

В декабре 2012 года Blacksiris выиграла аукцион по продаже 100% акций НЭСКО, «Инженерного центра», ПРП и ЭСМ, заплатив за них 186 млн руб. В июле 2013 года акционеры Blacksiris решили присоединить НЭСКО, «Инженерный центр», ПРП и ЭСМ к четырем фиктивным компаниям. Следствие считает, что 8 декабря 2013 года Пелипасов от лица «Сибэко», а Ильичев от лица РЭС заключили с Blacksiris договор о покупке акций четырех компаний на 2,5 млрд и 1,5 млрд рублей.

В начале 2014 года на счета Blacksiris «Сибэко» и РЭС перевели 4 млрд рублей, которыми подозреваемые «распорядились по своему усмотрению», полагает следствие.

Бывшего министра по координации деятельности открытого правительства Михаила Абызова задержали 26 марта. Сам Абызов категорически не согласен с предъявленным обвинением и готов сотрудничать со следствием. Суд арестовал его до конца мая, несмотря на то, что защита предлагала миллиард рублей в качестве залога за возможность поместить Абызова под домашний арест.