18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +9
$ 64.59р
72.72р
10:26 28.03.2019
Расширенный поиск

Происшествия
28.03.2019 10:09
Печать

«Коммерсантъ» узнал схему хищения 4 млрд рублей из уголовного дела экс-министра Абызова

Подробности хищения четырех миллиардов рублей, в котором обвиняют экс-министра по делам открытого правительства РФ Михаила Абызова, рассказала 28 марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела. Следствие полагает, что преступное сообщество было создано за год до назначения на пост — в апреле 2011 года.

Как пишет газета, в материалах говорится, что в 2011 году Абызову принадлежало около 95% акций новосибирских ОАО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко»), ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) и ОАО «Сибэнергострой». Последняя компания имела четыре дочерние структуры: ЗАО «Новосибирскэнергоснабкомплектоборудование» (НЭСКО), ЗАО «Инженерный центр», ЗАО «Производственно-ремонтное предприятие» (ПРП) и ЗАО «Энергоспецмонтаж» (ЭСМ).

Следствие полагает, что Абызов добился избрания в советы директоров и назначения на руководящие должности четырех ЗАО сотрудников подконтрольного ему московского ООО «Ру-ком». Как пишет газета, таким образом он получил их под контроль. Правой рукой Абызова «Коммерсантъ» называет гендиректора «Ру-ком» Николая Степанова. В материалах дела говорится, что именно он привлек в ОПГ гендиректора «Сибэко» Александра Пелипасова, гендиректора РЭС Сергея Ильичева, директора по экономике и финансам ЭСМ Галину Фрайденберг, члена совета директоров «Сибэко» Максима Русакова и «других неустановленных лиц».

Издание пишет, что группа делилась на две обособленные в Москве и Новосибирске. В первую группу входили Степанов, Русаков и «неустановленные лица», во вторую – Пелипасов, Ильичев, Фрайденберг и тот же Русаков, уточняет газета.



Чтобы скрыть факт руководства компаниями, Абызов передал в доверительное управление 100% долей в уставном капитале «Ру-ком» с подконтрольным ему же ООО «Региональная компания «Резерв». Следствие считает договор передачи «фиктивным». После этого Абызов, как пишет «Коммерсантъ», будучи уже министром, поручил через Степанова провести аукцион по продаже акций НЭСКО, «Инженерного центра», ПРП и ЭСМ. Фрайденберг организовала оценку стоимости акций этих компаний в 156 млн руб.

Издание продолжает, что летом 2011 года Абызов поручил членам ОПГ создать офшор на Кипре, в Лимасоле была зарегистрирована Blacksiris Trading Limited, которая учредила ОАО «Агентство специального снабжения» (АСС), ОАО «Предприятие ремонта и строительства» (ПРиС), ОАО «Первая энергосервисная компания» (ПЭСК) и ОАО «Ремонтэнергомонтаж и сервис» (РЭМиС). Следствие полагает, что реальной деятельности они не вели.
В декабре 2012 года Blacksiris выиграла аукцион по продаже 100% акций НЭСКО, «Инженерного центра», ПРП и ЭСМ, заплатив за них 186 млн руб. В июле 2013 года акционеры Blacksiris решили присоединить НЭСКО, «Инженерный центр», ПРП и ЭСМ к четырем фиктивным компаниям. Следствие считает, что 8 декабря 2013 года Пелипасов от лица «Сибэко», а Ильичев от лица РЭС заключили с Blacksiris договор о покупке акций четырех компаний на 2,5 млрд и 1,5 млрд рублей. 

В начале 2014 года на счета Blacksiris «Сибэко» и РЭС перевели 4 млрд рублей, которыми подозреваемые «распорядились по своему усмотрению», полагает следствие.

Бывшего министра по координации деятельности открытого правительства Михаила Абызова задержали 26 марта. Сам Абызов категорически не согласен с предъявленным обвинением и готов сотрудничать со следствием. Суд арестовал его до конца мая, несмотря на то, что защита предлагала миллиард рублей в качестве залога за возможность поместить Абызова под домашний арест.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
LEGENDA Intelligent Development
28.03.2019 10:16

Покупатели LEGENDA BUSINESS: «Заботливый родитель»

Мы уже рассказали о двух типах покупателей жилья бизнес-класса по версии компании LEGENDA: «тренди хантере» и «опытном бизнес-потребителе». На очереди «заботливые родители», которые приобретают квартиру не для себя, а для своих детей.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
27.03.2019 17:00

Новоселы осваивают "умный" дом в Шушарах

В начале марта СК «Дальпитерстрой» ввела в эксплуатацию не совсем обычное жилое здание на ул. Валдайской, 1/1. Собственникам, которые сейчас получают ключи от новеньких квартир, повезло: они будут жить в доме, где все устроено "по уму".
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
27.03.2019 14:56

«Петербургская Недвижимость»: спрос на квартиры в новостройках остается высоким

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в первом квартале 2019 года спрос на первичном рынке Петербурга и пригородной зоны Ленобласти составит около 1 млн кв. м.
«Главстрой Санкт-Петербург»
27.03.2019 13:20

«Главстрой Санкт-Петербург» представит новые очереди проектов «Юнтолово» и «Северная долина» на «Ярмарке недвижимости»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» представит новые очереди проектов «Юнтолово» и «Северная долина» на выставке «Ярмарка недвижимости», которая пройдет в «ЭкспоФоруме» с 29 по 31 марта.
ГК «Эталон»
27.03.2019 13:01

Строящиеся объекты «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком-партнером

ПАО «МТС-Банк» аккредитовал по ипотеке строящиеся объекты «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») – «Петровская Доминанта», «Охта Хаус», «Дом на Блюхера», «Дом на Космонавтов», Botanica, Fusion, «Эталон на Неве» и корпуса 8.7, 8.1, 4.7-1, 4.7-2, 4.7-3, 4.11 квартала «Галактика».
shutterstock.com
26.03.2019 18:00

Приятно в день весенний отметить новоселье

Оживает разбуженная весной природа, а жилой комплекс «Образцовый квартал 3» в Пушкинском районе гостеприимно встречает первых новоселов.
СК «Полис Групп»
26.03.2019 17:03

ЖК «Полис на Московской» аккредитован еще одним банком

Жилой комплекс «Полис на Московской», который компания «Полис Групп» возводит в Московском районе Петербурга, получил аккредитацию банка «Дельта Кредит».
LEGENDA Intelligent Development
26.03.2019 16:43

Покупатели LEGENDA BUSINESS: «опытный бизнес-потребитель»

Мы продолжаем рассказывать о типах покупателей жилья бизнес-класса по версии компании LEGENDA. На очереди «опытный бизнес-потребитель».
«Петербургская Недвижимость»
26.03.2019 16:35

Среди предложений «Петербургской Недвижимости» - четыре новых жилых комплекса

Благодаря новому партнёрству теперь «Петербургская Недвижимость» предлагает еще больше объектов в Адмиралтейском, Красносельском, Пушкинском и Всеволожском районах.
ЗАО «Ленстройтрест»
26.03.2019 15:29

ГК «Ленстройтрест» принимает участие в премии Urban Awards

ГК «Ленстройтрест» подала заявки на участие в федеральной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards.
Группа компаний «ЦДС»
26.03.2019 15:24

Мобильное приложение «Дома ЦДС» стало еще современнее

Группа ЦДС обновила мобильное приложение с дополненной реальностью «Дома ЦДС» для Google Play и App Store. Программа позволяет получить подробную информацию о строящихся жилых комплексах застройщика.
Setl City
26.03.2019 13:42

Продажи Setl Group выросли на треть в Петербурге и области

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», за январь и февраль 2019 года прирост количества сделок холдинга Setl Group составил 35% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Самыми популярными объектами компании стали ЖК «Чистое небо», «Солнечный город» и «GreenЛандия», а также новые дома в зонах редевелопмента.