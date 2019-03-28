На Ржевке угнали адвокатский «Лексус» за 3 млн

Адвокатский кроссовер угнали в Красногвардейском районе Петербурга. Владелец получил сигналы «тревога» и «сильный удар», но помочь своему транспортному средству ничем не может.

Как стало известно «Фонтанке», поздно вечером 27 марта в полицию с заявлением пришел 45-летний адвокат одной из крупных юридических контор города. На этот раз специалист по праву представлял свои собственные интересы: пропал его Lexus RX 200. Синий кроссовер стоял на стихийной парковке возле дома, на проспекте Энтузиастов, уже две недели и, возможно, владелец так бы и не хватился его, но в тот вечер система сигнализации предупредила хозяина о неладном: на его телефон пришли SMS с сообщениями «тревога», «сильный удар», а потом «движение». Дорожные камеры заприметили двигавшийся «Лексус» в Металлострое, то есть уже на другом конце города.

Автомобиль 2017 года выпуска обошелся адвокату в 3 млн рублей.





