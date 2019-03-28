ЦБ лишил лицензии Международный расчетный банк, который специализировался на обмене валюты

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного расчетного банка. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦБ от 28 марта.

Регулятор отмечает, что решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов ЦБ. В частности, речь идет о нарушениях в течение года требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма»

ЦБ также пишет, что Международный расчетный банк специализировался на осуществлении валютно-обменных операций и денежных переводов физических лиц. «Банк в значительной степени был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций», — говорится в комментарии Центробанка.

В банке назначена временная администрация. Он не является участником системы страхования вкладов.

ООО КБ «Международный расчетный банк» основано в 1994 году. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 389-е место в банковской системе.





