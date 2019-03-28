Минёры торговых центров холдинга «Адамант» «переехали» с Украины в Великобританию. К их делу подключилась дама из Петербурга

В пятый день телефонного терроризирования торговых центров Петербурга в потоке звонков зафиксировали личную инициативу. Среди бездушных сообщений появился реальный голос жительницы Северной столицы. Но это скорее случайность, чем долгосрочное планирование.

Как стало известно «Фонтанке» 28 марта, накануне торговые центры холдинга «Адамант» и станции метро петербургской подземки минировал мужской голос. Звонки поступали на телефон доверия ГУ МЧС и в дежурные части полиции. Злоумышленники использовали сервисы IP-телефонии, которые позволяют скрывать реальное место пребывания. На этот раз цепочка привела к адресу, зарегистрированному в Великобритании.

В волну фейковых сообщений вписался один частный случай. С мобильного телефона, зарегистрированного на 62-летнего петербуржца, позвонили в дежурную часть полиции Пушкинского района. Мишенью анонима стал ТЦ «Риф» на Школьной улице в Пушкине и два торговых центра «Меркурий» – на улицах Савушкина и Пролетарской. По подозрению в ложной угрозе задержали 57-летнюю даму, состоящую на учёте в медицинском учреждении.

Всего сотрудники полиции вчера проверили 15 торговых центров, эвакуация по решению администрации проводилась в 11 из них. На улицу отправили 9 315 человек. Взрывоопасных веществ не нашли.







Торговые центры холдинга «Адамант» лжеминёры терроризируют пятый день. Во всех предыдущих случаях звонок с угрозой поступал на телефон доверия МЧС, номер зарегистрирован на Украине. На аудиозаписи, которую публиковала «Фонтанка», в голосе мужчины слышен характерный акцент.