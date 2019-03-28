СМИ: В Москве задержали экс-министра по развитию Дальнего Востока Виктора Ишаева

Экс-министра по развитию Дальнего Востока и бывшего полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева задержали в Москве 28 марта. Об этом сообщают федеральные инфорамгентства.

РИА Новости узнало о задержании от источника, близкого к следствию, однако подробности не приводятся.

Источник «Интерфакса» утверждает, что Ишаева задержали в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при заготовках леса. По данным агентства, в администрации Хабаровского края, который некогда также возглавлял Ишаев, идут обыски. Другие подробности пока не приводятся.

Виктор Ишаев с 1991 по 2009 год был губернатором Хабаровского края, в апреле 2009-го его назначили полпредом президента Дмитрия Медведева в ДФО. В мае 2012 года возглавил вновь созданное Министерство по развитию Дальнего Востока.





