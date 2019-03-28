«Нарушение условий использования». YouTube удалил выпуск «Намедни» Леонида Парфенова

Выпуски программ Леонида Парфенова и Юрия Дудя исчезли из YouTube 28 марта. Сервис называет причиной блокировки нарушение условий использования.

Для пользователей недоступен выпуск «Намедни» о событиях 1946 года, а также выпуск «вДудя» с бывшим резидентом Comedy Club и телеведущим Таиром Мамедовым.

Телеграм-канал «Жизнь Ютуб» предполагает, что сервис мог удалить ролики из-за ужесточения правил, по которым от блогеров теперь требуют отдельно предупреждать в настройках о рекламе.

Первый выпуск возрожденной передачи «Намедни» в формате для YouTube появился на канале телеведущего Леонида Парфенова 18 марта. Передача посвящена 1946 году, а ее темами стали холодная война, гонения на Ахматову и Зощенко, съемки «Ивана Грозного» Эйзенштейна и попытки партийной элиты пересмотреть и оправдать жестокость царя, а также мода на «золотые зубы» у населения.





