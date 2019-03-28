По Алеппо нанесли авиаудар, в котором Сирия обвиняет Израиль. Видео последствий появилось в Сети

Авиаудар был нанесен по сирийскому Алеппо в ночь на 28 марта. Серия взрывов произошла возле аэропорта и близлежащей промышленной зоны. Телевидение арабской республики утверждает, что атаку устроили ВВС Израиля, но официального подтверждения этой информации нет.

«Около 23:00 в среду (00:00 мск) наши средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку Израиля на ряд объектов в промышленной зоны Шейх-Наджар на северо-востоке от Алеппо и сбили несколько ракет», — сообщает военный источник агентства SANA.

Известно, что в результате атаки были разрушены некоторые здания и в городе пропал свет, но детали неизвестны. Также не сообщается о возможных жертвах.

В Сети появились видеозаписи последствий авианалета, на которых видны горящие здания и слышны звуки взрывов.







Армия обороны Израиля пока не подтвердила причастность к случившемуся, однако в посленее время отношения Израиля и Сирии резко обострились. Президент США Дональд Трампа признал Голанские высоты израильской территорией. Голаны были частью Сирии, но после шестидневной войны 1967 года Израиль занял две трети их территории. ООН называл эти действия аннексией. Решение американского лидера заставило Сирию созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Израиль объясняет свои авиаудары по республике (последние были в январе) необходимостью остановить попытки Ирана закрепиться в военном отношении в Сирии.