Гуайдо анонсировал удаление Мадуро из власти. «Операция свобода» начнется 6 апреля

Спикер венесуэльской нацассамблеи Хуан Гуайдо назвал сроки начала операции по ?«прекращению узурпации» власти в Венесуэлею Итогом станет удаление президента боливарианской республики Николаса Мадуро из власти.

«Внимание! Мы объявляем о начале подготовительного этапа «Операции свобода» (Operation Liberty) для прекращения узурпации», — написал он на своей официальной странице Twitter. Как пишет 28 марта РБК, первые «тактические акции по всей стране» в рамках этой кампании пройдут 6 апреля, указал Гуайдо. «В этот день мы должны быть готовы и организованы, а комитеты помощи и свободы уже сформированы», — добавил он, обратясь к своим сторонникам. «Спасение Венесуэлы в наших руках!» — провозгласил лидер венесуэльской оппозиции.

Время «мирно протестовать и сказать диктатору, что этого достаточно», по мнению Гуайдо, должно наставать в Венесуэле в моменты, когда жителям боливарианской республики не хватает света, воды, газа или они лишены возможности передвигаться на общественном транспорте.

Президент США Дональд Трамп 27 марта призвал Россию вывести свои войска из Венесуэлы и предупредил, что США рассматривают «все варианты» решения политического кризиса в стране.

Политическая обстановка в Венесуэле обострилась 23 января. Лидер оппозиции и спикер национального собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо в знак несогласия с переизбранием на пост главы государства Николаса Мадуро объявил себя президентом и пообещал провести в стране досрочные выборы. Его признали власти США, Канады, Грузии, а также ряд стран Латинской Америки и Европарламент. Российские власти считают Хуана Гуайдо самозванцем, МИД и посольство в столице Венесуэлы Каракасе обвиняли лидера оппозиции в нагнетании напряженности.





