Майор, по вине которого в Каменке погибли беременная и ее неродившийся ребенок, получил два с половиной года колонии

Виновника смертельного ДТП в Каменке Выборгский гарнизонный суд приговорил к реальному сроку лишения свободы. Потерпевшие решением не удовлетворены.

Как сообщает издание 47News 27 марта, обжаловать приговор служащему бригады Западного военного округа в Каменке Алексею Потапову семья погибшей девушки намерена завтра, 28 числа. 19 марта его приговорили к 2,5 годам колонии за аварию, которая произошла в ноябре прошлого года. Майор двигался со скоростью около 80 километров в час и не успевал затормозить перед светофором. Чтобы не въехать в задний бампер впереди стоящей машины, он повернул руль, оказался на тротуаре и сбил знак. В его «шкоде» сработали подушки безопасности, закрыли военнослужащему обзор, после чего он проехал ещё несколько метров. На стоящую на перекрёстке с четырёхлетним сыном тридцатилетнюю Екатерину Домареву сначала упал столб со знаком, затем в неё въехала сама иномарка. Она скончалась от множественных переломов и повреждений внутренних органов. Ее неродившегося ребёнка также не удалось спасти, девушка была на восьмом месяце беременности.

Суд, в том числе, удовлетворил гражданские иски на полтора миллиона рублей. По 500 тысяч рублей получат сын, супруг и отец погибшей.





