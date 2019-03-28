«Это настоящие пираты, Италию они увидят только в бинокль». Мигранты захватили судно, спасшее их на пути в Европу

Мигранты, направлявшиеся в Европу из Ливии, захватили танкер, который спас их в Средиземном море. Об этом 27 марта пишет Reuters.

По данным властей Мальты и Италии, 108 мигрантов развернули судно в сторону Мальты, когда поняли, что спасатели собираются вернуть их на родину. Мальтийские власти заявили, что не собираются открывать свои порты для танкера. Итальянские чиновники с ними солидарны.

«Это не терпящие бедствие мигранты, а настоящие пираты, и они увидят Италию только в бинокль», — сказал премьер-министр Италии Маттео Сальвини.

Пока неизвестно, пострадали ли при захвате судна члены экипажа. Отметим, из Ливии в Италию и на Мальту ежегодно нелегально пытаются пробраться несколько сотен тысяч человек. Большинство из них — морским путем, многие гибнут по дороге.





