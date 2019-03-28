«У нас воруют по принципу "вдруг в хозяйстве пригодится"». Глава Росгидромета пожаловался на хищения с метеостанций

Руководитель Росгидромета Максим Яковенко заявил, что его ведомству наносит серьезный ущерб расхищение имущества метеостанций. Об этом он рассказал 27 марта в интервью «Российской газете».

«В Китае за проникновение на территорию метеостанции и нанесение ей вреда введена смертная казнь, у нас воруют с метеостанций оборудование по принципу "вдруг в хозяйстве пригодится". Это, естественно, наносит огромный ущерб», – пояснил Яковенко.

Глава Росгидромета уточнил, что метеостанции в регионах позволяют проследить за изменением климата и тем, где какие сельскохозяйственные культуры лучше выращивать. Базовыми субъектами федерации для этой программы являются Татарстан, Ростовская и Новосибирская области.

«Измерения проводятся начиная с почвы — наблюдаются ее влажность, изменения температурного режима. Это позволяет понять, как перезимовали озимые культуры, где их нужно пересевать, каковы метеоусловия почвенного покрова, нужно ли вносить удобрения, по увлажненности почвы видно, требуется ли дополнительный полив», – сказал Яковенко.

Он подчеркнул, что в этих регионах власти сами заинтересованы в работе метеостанций, поэтому занимаются их охраной.





