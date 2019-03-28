В Петергофе подросток залез в ледяную воду, чтобы спасти бездомную собаку

Подросток на берегу Финского залива в Петербурге не смог остаться равнодушным и залез в воду, чтобы спасти тонущую собаку.

Историю спасения в соцсетях рассказывают очевидцы. Тринадцатилетний подросток гулял с мамой в парке Александрия в Петергофе днём 27 марта. Собака провалилась под лёд и не могла выбраться самостоятельно, пока ребёнок не пришёл на помощь. Вместе с мамой они помогли псу выбраться на сушу. «Мимо проходили люди, рядом стоял мужчина и наблюдал за происходящим, но попыток вмешаться больше никто не делал», – добавляет автор поста. Животное хромало, поэтому семья приняла решение отвезти его к ветеринару. Тут на помощь пришла ещё одна женщина, которая помогла спасителям и собаке добраться до врача.

В клинике животное осмотрели, выяснили что ни клейма, ни чипа на нем нет. На лапе был небольшой порез, но в целом зверь в порядке. Сейчас пес находится в приюте.





