От Рыжика и Лучика до Колчана и Соломона Моисеевича. Петербуржцы выбирают имя колченогому лисёнку

Центр помощи животным «Велес» предложил петербуржцам выбрать имя новому питомцу — больном лисёнку. Об этом 27 марта сообщается в соцсетях центра.

Зоозащитники рассказали, что животное попало к ним истощенным и «с сильно выраженным рахитом». Задние лапы у лисенка совсем не двигались — так он получил кличку «колченогий». Сотрудники «Велеса» предложили найти ему настоящее имя.







Петербуржцы предлагают самые разные варианты: от довольно очевидных Рыжика и Лучика до Соломона Моисеевича или Колчана («Раз он привык к колченогому, то на Колчан точно отзовется»). Также среди имен — Пират, Флинт и Маресьев (видимо, продолжая тему хромоты); Людвиг (в честь героя сказки Людвига 14-го); Изюмчик и многие другие. Наибольшей популярностью пока пользуется вариант «Патрик».