Европарламент запрещает пластиковую посуду. Закон должен вступить в силу через два года

Европарламент одобрил законопроект о запрете одноразовой пластиковой посуды. Об этом 27 марта сообщает The Guardian.

Запрет на производство и продажу на территории Евросоюза одноразовых изделий из пластика должен вступить в силу с 2021 года. Под него попадут все пластиковые столовые приборы, ватные палочки, соломинки для коктейлей и тому подобное. Законопроект поддержали 560 депутатов, против выступили только 35.

Отметим, 85% мусора в Мировом океане является пластиковыми изделями. Недавно на Филиппинах на берег выбросило кита-клюворыла, в желудке которого обнаружили 40 килограммов пластиковых пакетов.





