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Власть
27.03.2019 23:23
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Закон о хостелах могут отдать на подпись президенту в обход верхней палаты парламента

Согласительная комиссия в российском парламенте не пришла к единому мнению о сроках вступления в силу закона о хостелах. Если две трети депутатов вновь его одобрят, документ могут сразу отдать на подпись президенту. 

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс». Заседание согласительной комиссии прошло 27 марта, однако к единому мнению сенаторы и депутаты не пришли. Совет Федерации предлагал отложить вступление закона в силу минимум до 1 октября текущего года, также звучала дата 1 января 2020 года. Депутаты готовы на отсрочку только до 1 июля 2019-го. 

Первый раз сенаторы спустили закон обратно депутатам на доработку 13 марта. В верхней палате парламента сочли, что владельцы хостелов не успеют изменить статус помещений.  

Теперь депутаты могут попытаться преодолеть вето сенаторов. В случае, если на повторном голосовании две трети членов нижней палаты вновь примут закон в текущей редакции, его могут отдать сразу президенту. 

За запрет мини-отелей в жилых домах 6 марта проголосовали 405 депутатов, воздержался один. Подробнее о законе, который принимают уже не первый год и о том, чем он может обернуться для петербургских бизнесменов, читайте в материале «Фонтанки». 



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