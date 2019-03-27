«Разделяю возмущение ярославцев». Губернатор Ярославской области выступил против объединения Александринского и Волковского театров

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что считает нецелесообразным объединение местного Театра драмы (Волковского) и петербургской Александринки. Об этом Миронов написал 27 марта в своем «ВКонтакте».

«Считаю, что объединение Волковского театра нецелесообразно. В Москве провёл по этому вопросу серию встреч. Разделяю возмущение ярославцев. Прежде чем принимать такое решение, надо было посоветоваться с жителями Ярославской области, общественностью и коллективом театра. Вместе мы будем отстаивать статус нашего театра как Первого русского. Волковский театр – гордость и бренд Ярославии, и я считаю, что объединения быть не должно», – пишет глава Ярославской области.

Напомним, ранее министр культуры Владимир Мединский сообщил о том, что петербургский и ярославский театры должны объединиться в «первый российский национальный театр». Подробнее об этой инициативе читайте в материале «Фонтанки» «Русский национальный. Империя Валерия Фокина прирастёт ярославским театром и наследством "Седьмой студии"».





