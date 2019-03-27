Пожар на Сердобольской локализован. Его тушат по номеру 1-Бис

Спасателям удалось справиться с огнём в цеху на Сердобольской улице в Петербурге вечером 27 марта.

Как уточняют в региональном управлении МЧС, угроза распространения пожара миновала к десяти часам вечера среды. Номер сложности со второго снижен до 1-Бис.

Как сообщалось ранее, в девять часов загорелось административное здание на Сердобольской улице, дом 64. Спасатели были на месте через шесть минут. Пламя распространилось на площади в 170 квадратных метров на втором этаже. На месте работали 110 спасателей.

Корпуса на Сердобольской и Лисичанской улицах занимает завод «Водтрансприбор». Часть зданий предприятие сдаёт другим арендаторам.





