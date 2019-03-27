Брошенного под Кингисеппом варана не спасли. Теперь зоозащитники нацелились на нерадивого хозяина

Операция по спасению песчаного варана в Ленинградской области закончилась провалом. Экзотическая рептилия найдена, но кожаная куртка и сухпаёк не уберегли её от весенних заморозков.

Как сообщила «Фонтанке» руководитель комиссии по защите животных при областном комитете по ЖКХ Ольга Фаттуш 27 марта, после двухдневного скитания у посёлка Ивановское ящерица перекочевала к зоотехнику из Кингисеппа. Признаков жизни она уже не подавала, но оставалась надежда на анабиоз. В тепле квартиры стало понятно, что жизненные процессы остановились. Была констатирована смерть.

Сейчас заинтересованные судьбой рептилии озабочены поиском транспорта, чтобы доставить её в Петербург на вскрытие и выяснить причину гибели. Наиболее вероятной считают переохлаждение. Метровая ящерица, в которой признали песчаного варана, требует особых условий содержания — прежде всего, не ниже 23-25 градусов тепла. Ночью в Кингисеппском районе температура уходила в минус.

«Будем искать возможного хозяина для привлечения к ответственности по статье 245 УК (жестокое обращение с животными)», – добавила Ольга Фаттуш.







Не исключено, что избавиться от животного мог передвижной цирк. Как шанс на спасение пресмыкающемуся хищнику оставили кожаную куртку и россыпь бубликов. В таком виде 25 марта его нашла местная жительница. Своими силами помочь не смогла и кинула клич по соцсетям. После публикации на 47news в посёлок Ивановское выдвинулся Росприроднадзор. Варана у указанного ориентиром памятника Ополченцам уже не было.

«Осталась только куртка. Кто-то оттащил ее ближе к дороге. Местные жители, которые также присоединились к поискам, не смогли пояснить, кто забрал ящерицу» , – отчитался инспектор.