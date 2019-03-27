Медведев пообещал набить «стрелку», когда «Зенит» станет чемпионом

Президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что сделает себе новую татуировку, в случае чемпионства. В этом он признался в новом выпуске YouTube-канала «КраСава» бывшего российского футболиста Евгения Савина.

- Я знаю, что после того, как СКА впервые выиграл Кубок Гагарина, вы себе набили тату. Если «Зенит» в этом году станет чемпионом, вы готовы повторить? – спросил Медведева Савин.



– Стрелка хорошо дополнит предыдущую.



– Серьезно?



– Конечно!

Напомним, в 2015 году по ходу плей-офф Континентальной хоккейной лиги журналисты спросили, сделает ли Медведев в случае победы СКА татуировку. Медведев заявил, что набьет тату на видном месте. Петербуржцы тогда выиграли свой первый Кубок Гагарина. Медведев слово сдержал, и на его предплечье появилась тату в виде кокарды военных летчиков.





