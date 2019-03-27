Новый президент «Зенита» рассказал, сколько нужно денег, чтобы привести в порядок «Газпром Арену»

Президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал, сколько нужно еще потратить денег на то, чтобы довести «Газпром Арену» до ума.

«Чтобы сделать вообще идеально, надо еще миллионов 20 долларов потратить в течение ближайших трех лет», – заявил Медведев 27 марта в новом выпуске YouTube-канала «КраСава» бывшего российского футболиста Евгения Савина.

Напомним, стадион на Крестовском острове строился 10 лет и был сдан в эксплуатацию 29 декабря 2016 года. По подсчетам «Фонтанки», общая стоимость проекта составила 48 млрд рублей, Смольный говорил о 43 млрд рублей.





