Вслед за торговыми центрами полиция проверяет все станции петербургского метро

По звонку кинологи и взрывотехники спустились в метро Петербурга вечером 27 марта. В подземке ищут взрывчатку.

По данным «Фонтанки», проверять все 64 станции городского метро пришлось из-за анонимного звонка. Голос в трубке сообщил об угрозе взрыва. Подземка при этом продолжила работу в штатном режиме.

Параллельно проверки проводятся минимум в шести торговых центрах, которые принадлежат холдингу «Адамант». «Континенты» и ряд других ТРК эвакуируют пятый день подряд. Предыдущие четыре вечера звонок поступал на телефон доверия МЧС с украинского номера.





