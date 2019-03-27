На Сердобольской горит цех завода. Пожар тушат более ста человек по второму номеру сложности

Пожар в производственном здании неподалёку от Чёрной речки тушат спасатели вечером 27 марта. Ему присвоен повышенный номер сложности.

Фото и видео с места пожара в соцсетях выкладывают очевидцы вечером среды. Судя по кадрам, возгорание началось на втором этаже одного из корпусов завода. В региональном управлении МЧС уточнили, что пожар тушат по адресу Сердобольская улица, дом 64. Первые расчёты приехали к цеху около девяти часов вечера, ему сразу был присвоен повышенный, второй номер сложности. На месте работают 110 человек личного состава. «В административном здании горит обстановка на 2 этаже на площади 170 кв. метров», – добавили в управлении.

По этому адресу расположен завод «Водтрансприбор». Он производит гидроакустическое оборудование. Здание построено в 1933 году.





