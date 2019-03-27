По делу Абызова арестованы еще четверо человек. Сам экс-министр отправился в Лефортово

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал четверых фигурантов уголовного дела в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом 27 марта пишет «Интерфакс».

На два месяца, до 25 мая, арестованы президент Новосибирской региональной федерации самбо, предприниматель Николай Степанов, директор по экономике и финансам АО «РЭМиС» Галина Фрайденберг, председатель совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александр Пелипасов и заместитель генерального директора ООО «Ру-Ком» Максим Русаков. Пелипасова вместе с Абызовым и Фрайденберг подозревают в создании и руководстве преступным сообществом (ст.210 УК РФ), а также в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Степанову и Русакову предъявлены обвинения в участии в ОПС и мошенничестве.

Ранее суд отправил под арест на 2 месяца и самого Михаила Абызова. Его адвокаты сообщил «Интерфаксу», что содержать бывшего министра будут в СИЗО «Лефортово».





