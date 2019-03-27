Умер пятый человек, побывавший в космосе. Валерий Быковский скончался в 84 года

Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский скончался 27 марта на 85-м году жизни. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Быковский в 1960 году вошел в первый набор космонавтов советских ВВС. Первый полет он совершил в качестве командира корабля «Восток-5» в 1963 году. Быковский стал пятым человеком в космосе после Юрия Гагарина, Германа Титова, Андрияна Николаева и Павла Поповича. Следующий полет состоялся в 1976 году. В третий раз в 1978-м Быковский стал командиром корабля «Союз-31». Общее время пребывания пятого человека в космосе составило 20 суток 17 часов 47 минут.

Валерий Быковский//ЦПК





