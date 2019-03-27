На трассе под Петербургом «Хёнде» столкнулся с «Тойотой» на встречке. Водитель скончался на месте

На трассе Петродворец-Кейкино под Петербургом вечером 27 марта произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу и области.

На восьмом километре трассы вечером 27 марта, по предварительной информации, водитель «Хёнде» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой». Водитель «Хёнде», мужчина 53 лет, скончался на месте. 49-летняя женщина из «Тойоты» госпитализирована с травмами средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.





