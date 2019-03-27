Смольный расширит перечень объектов, предоставляемых по преференции малому бизнесу

Смольный расширит перечень объектов, предоставляемых по преференции малому и среднему бизнесу. Закон, позволяющий произвести такие изменения, подписал врио губернатора Петербурга Александр Беглов, сообщается 27 марта на сайте правительства города.

Поправки, которые разработал комитет имущественных отношений, уточняют требования к объектам недвижимости, которые малый и средний бизнес может получить в аренду в рамках госпреференции: целевым образом или по результатам торгов, которые проводятся только среди субъектов малого и среднего предпринимательства. К примеру, такая недвижимость должна быть свободна от прав третьих лиц, не являться имуществом религиозного назначения, не включена в программу приватизации имущества Петербурга и не быть аварийной. Существовавшие ранее избыточные ограничения снимаются.

На сегодняшний день в перечень включены около 1500 объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, общей площадью более 200 тыс. кв. м. Расширение перечня благоприятно скажется не только на деятельности хозяйствующих субъектов, но и на поступлении денежных средств в бюджет города, считают в Смольном.





