День пятый. Торговые центры холдинга «Адамант» снова эвакуируют

Минимум шесть торговых центров в разных районах Петербурга закрылись раньше времени вечером 27 марта. Сотрудники холдинга «Адамант» отрабатывают эвакуации пятый день подряд.

Прервать шоппинг и киносеанс, сообщают читатели «Фонтанки», пришлось посетителям торгового центра «Континент» на проспекте Стачек. Волна достигла и два других «Континента», на Байконурской и Бухаресткой. Не досмотрели кино и в «Заневском каскаде» рядом со станцией метро «Ладожская», с такой же проблемой столкнулись посетители «Атмосферы» на Комендантской площади. В последнем ТРК, отмечают очевидцы в соцсетях, охранник проявил усердие при эвакуации и «орал дурниной на весь этаж». Вслед за ними на улицу вывели тех, кто проводил вечер в «Меркурии» на улице Савушкина.

Все эти торговые центры входят в структуру холдинга «Адамант», внимание к нему лжеминеров приковано пятый день подряд. Накануне, например, на улицу вывели 5,6 тысяч человек. Во всех предыдущих случаях звонок с угрозой поступал на телефон доверия МЧС, номер зарегистрирован на Украине. На аудиозаписи, которую публиковала «Фонтанка», в голосе мужчины слышен характерный акцент.





