Ford уточнил сценарий ухода из России. Рабочим и поставщикам выплатят 200 млн долларов

Американский концерн Ford потратит на выплаты сотрудникам и поставщикам закрывающихся в России производств около 200 млн долларов. Как говорится в сообщении компании от 27 марта, значительная часть этих средств придется на расчет при увольнении. В основном платежи будут совершены в 2019 году.

Ford Motor Company и ПАО «Соллерс» 27 марта официально объявили о реструктуризации совместного предприятия Ford Sollers в России. К июню 2019 года она полностью остановит производство легковых автомобилей, после чего закроет заводы в Набережных Челнах и во Всеволожске, а также предприятие по выпуску двигателей в Елабуге. Некогда мощный игрок останется на российском рынке только в качестве производителя легких коммерческих автомобилей Ford Transit. С местом сборки в татарской Елабуге.

Точного графика расставания с сотрудниками Ford Sollers не назвала, но уточнила, что планирует запустить программу добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций. «Сроки и детали будут озвучены сотрудникам в апреле», – сообщили в пресс-службе. О том, по какому сценарию может быть закрыт завод во Всеволожске, читайте в материале «Фонтанки».





