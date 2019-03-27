«Какое мы сегодня строим государство?» Суд арестовал экс-министра Абызова до конца мая

Судья Басманного суда Наталья Дударь удовлетворила ходатайство следствия и арестовала экс-министра открытого правительства Михаила Абызова на срок до 25 мая.

Трансляцию из зала суда ведет издание «Медиазона». Следствие мотивировало ходатайство тем, что у обвиняемого в мошенничестве и создании преступной группы Абызова есть недвижимость в Италии и Великобритании, у него несколько заграничных паспортов, а сегодня, 27 марта, он планировал уехать в Белград. Кроме того, он много лет занимал высокую должность, и у него могут быть связи в правоохранительных органах. Преступление, в котором обвиняют экс-министра, добавил следователь, не относится к совершенным в сфере предпринимательской деятельности, а значит, его можно арестовать.

Абызов вину не признал, но готов помочь следствию разобраться с ошибочными выводами о его причастности к делу. Он также пообещал судье не доставлять ей хлопот, и отметил, что для него начался новый этап в жизни. «Я пока многих вещей процессуальных не знаю, но я быстро учусь», – заверил судью обвиняемый. Он также предположил, что следствие «использует тяжесть 210-й статьи», чтобы отправить его в изолятор. Его лидерство в преступной группе, по мнению самого Абызова, доказывается лишь звонком фигуранту Степанову. «Но я не спорю, что мы много лет знакомы, дружим семьями. <...> Какое мы сегодня строим государство?» – цитирует его Znak.com.

Адвокаты просили отпустить фигуранта под залог в 1 млрд рублей или ограничить его домашним арестом. Деньги был готов дать совладелец сети региональных российских аэропортов «Новапорт» Роман Троценко. Поручиться за Абызова были готовы бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс и другие политические и культурные деятели.







Адвокаты упомянули и фамилию президента Владимира Путина, который несколько раз за последнее время говорил о «недопустимости преследования бизнеса».

Экс-министра и еще пятерых фигурантов, один из которых объявлен в розыск, обвиняют в хищении 4 млрд рублей у акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» в 2011–2014 годах. В суд он приехал с двумя сумками, среди вещей Абызова было несколько книг, в том числе «Еда и мозг» Дэвида Перлмуттера. Ранее адвокат Александр Аснис назвал дело подзащитного бизнес-конфликтом, который должен решаться в гражданском судопроизводстве.