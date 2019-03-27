Петербургу добавят креативных и деловых пространств. Их создадут «Почта России» и РЖД

В Петербурге могут появиться новые креативные кластеры и деловые кварталы. Об этом 27 марта сообщил в ходе пресс-конференции вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин.

По его словам, новое креативное пространство будет создаваться на территории между Конногвардейским бульваром, набережной Мойки, площадью Труда и Исаакиевской площадью. Сейчас Смольный обсуждает проект с «Почтой России», которой принадлежит большое количество недвижимости на данной территории, в частности Главпочтамт и ДК работников связи. Выбор для редевелопмента «креативной концепции» обусловлен близостью Новой Голландии. При этом «почтовая функция» Главпочтамта сохранится, пообещал Евгений Елин.

Также редевелопмент потребуется территории, прилегающей к Витебскому вокзалу. По словам Евгения Елина, РЖД хочет перенести свое грузовое депо и освободить около 20 га на этом участке. В таком месте, по мнению вице-губернатора, было бы целесообразно разместить деловой квартал.

Кроме того, Смольный намерен развивать территорию вокруг аэропорта Пулково. «Очевидно, что Пулково будет расти как авиационный узел. Лоукостеры появятся. Поэтому нужно проработать и вопрос по развитию этой агломерации», — отметил вице-губернатор.

Реализовать проекты будет бизнес. Город готов взять на себя координацию изменений, а также расчет экономического эффекта с помощью цифровой модели развития городской среды, к созданию которой намерен подключить университет ИТМО. К примеру, в Адмиралтейском районе Смольный хочет оценить перспективы организации пешеходных зон.





