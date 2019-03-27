В Пензенской области имамы объявили голодовку. Совет муфтиев России назвал главу местной мечети раскольником

Конфликт между мусульманами нарастает в Пензенской области после того, как на полузакрытом собрании было принято решение вывести мечеть из состава Совета муфтиев России.

О подробностях конфликта 27 марта сообщают местные СМИ. Общее собрание членов совета Соборной мечети Пензы прошло 23 марта в Доме молодежи. Издание https://penza-online.ru/novost/kultura/golodovka-penzenskikh-imamov-net-li-zdes-finansovoy-podopleki «Пенза Онлайн» уточняет, что за закрытыми дверями было принято решение передать мечеть из состава Совета муфтиев в автономное Централизованное духовное управление мусульман Пензенской области. В знак протеста несколько имамов объявили голодовку, а сам совет 25 марта на своем сайте опубликовал текст, в котором отметил, что руководитель мечети Джафяр Куряев «берет на себя грех раскола».

Издание поясняет, что вопрос о выходе Соборной мечети Пензы появился из-за попыток руководителя духовного управления мусульман Пензенской области Исляма Дашкина сместить Куряева с поста председателя.

Сам Дашкин осенью 2018 года получал представления от прокуратуры, так как он в приходах занимался «распространением экстремистских материалов».







В совете отметили, что руководство пензенской мечети состоит из родственников Куряева, отчеты непрозрачны, а «явные нарушения законодательства» в финансовой сфере требуют вмешательства руководства Пензенской области.

«Следует напомнить, что участок под строительство Соборной мечети в Пензе был выделен по обращению духовного лидера российских мусульман Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина еще в 2004 году. Семейный подряд Джафяра Куряева на протяжении всех лет строительства Соборной мечети бесконтрольно, безотчетно расходует средства, полученные от прихожан, благотворителей, бизнес-сообщества и областного бюджета», – сказано в обращении.

На заседании общины, отмечает совет, присутствовал специалист-эксперт управления внутренней политики правительства Пензенской области, что «подтверждает причастность отдельных представителей властных структур к поддержанию раскола среди мусульман».

В совете считают, что Куряева необходимо сместить с занимаемой должности.