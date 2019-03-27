Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы. Для понуждения США готовы рассмотреть «все варианты»

Президент США Дональд Трамп 27 марта призвал Россию вывести свои войска из Венесуэлы и предупредил, что США рассматривают «все варианты» решения политического кризиса в стране.

«Россия должна уйти», – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома, где он встретился с Фабианой Росалес, женой лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, сообщает агентство Рейтер.

Оно уверяет, что ещё в минувшую субботу в Каракасе приземлились два самолета российских ВВС, на борту которых находилось около 100 российских военнослужащих. Правительство США считает, что в состав войск входят спецназ и специалисты по кибербезопасности.

На вопрос, как он заставит российские войска уйти, Трамп ответил: «Посмотрим. Все варианты открыты».







Вице-президент Майк Пенс, также присутствовавший на встрече Трампа и Росалес, позже высказался по этому вопросу. «Соединенные Штаты рассматривают прибытие российских военных самолетов в эти выходные как нежелательную провокацию», – сказал Пенс журналистам.

«Мы призываем Россию прекратить всякую поддержку режима Мадуро и поддерживать Хуана Гуайдо и поддерживать страны по всему полушарию и по всему миру до восстановления свободы», – добавил он.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне заявила о том, что прибытие специалистов из России в Венесуэлу предусмотрено договором о военно-техническом сотрудничестве между странами.