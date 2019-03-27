«Рынок не взорвет». Смольный рассказал об ожиданиях от перезапуска завода General Motors

Власти Санкт-Петербурга не ждут взрывного роста производства автомобилей в Петербурге после перезапуска автозавода General Motors (GM), сообщил в ходе пресс-конференции 27 марта вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин.

«Я не ожидаю какого-то страшного передела, мы получили достаточно большой опыт вхождения компаний, и в первые годы большого эффекта мы не имели. GM тоже рынок не взорвет, и каких-то сильных структурных изменений не будет», – сказал он.

Сроки перезапуска производства вице-губернатор назвать затруднился. По его словам, «технических проблем для этого нет, но есть коммерческие».

General Motors законсервировала автопроизводство в Шушарах в 2015 году. В январе 2019 года Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство белорусско-британского автопредприятия «Юнисон» о покупке мощностей. Однако о закрытии сделки до сих пор официально не объявлено.

Сейчас в Петербурге работают автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota. В январе – феврале они выпустили 61 000 автомобилей, что на 4% больше объема производства за первые два месяца 2018 года.





