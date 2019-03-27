Служба безопасности Украины выдворяет из страны российскую журналистку

Служба безопасности Украины выдворила из страны российскую журналистку, сообщает 27 марта спецслужба соседней страны на своём сайте.

«По материалам СБ Украины Государственной миграционной службой принято решение о принудительном выдворении с территории нашей страны российской журналистки Маргариты Бондарь», – говорится в заявлении СБУ.

Как считают украинские контрразведчики, в течение 2018 года она по заказу «российского пропагандистского издания "Украина.ру", входящего в холдинг рупора Кремля Дмитрия Киселева» систематически распространяла в сети Интернет тенденциозную информацию об общественно-политической ситуации в Украине.

«В частности, она публиковала недостоверные и провокационные материалы о нарушении прав национальных меньшинств представителями отечественных националистических организаций и вреде бездействия украинской правоохранительной системы», – утверждают в СБУ.







Согласно экспертному заключению специалистов министерства культуры Украины, содержание её публикаций «способствует инспирации межнациональной и межэтнической розни, дестабилизации общественно-политической обстановки».

Но тут же спецслужба Украины выдаёт новый пассаж, вообще никак не вписывающийся в логику предшествующего изложения: «За нарушение миграционного законодательства Государственной миграционной службой принято решение о принудительном выдворении в срок до 31 марта этого года Маргариты Бондарь с территории Украины с запретом въезда на три года».

Комментарии излишни.