Что останется после Ford. По какому сценарию пройдет закрытие завода во Всеволожске

Старейший в России иностранный автозавод Ford Sollers во Всеволожске остановит конвейер к лету. Сотрудники готовятся к битве за компенсации, дилеры на прощальные подарки не рассчитывают.

Светлана Холявчук/Интерпресс

О том, что Ford Sollers, совместное предприятие Ford Motor Company и российского ПАО «Соллерс», сворачивает деятельность в России, компания официально объявила 27 марта. К июню 2019 года она полностью остановит производство легковых автомобилей, после чего закроет заводы в Набережных Челнах и во Всеволожске, а также предприятие по выпуску двигателей в Елабуге.

Некогда мощный игрок останется на российском рынке только в качестве производителя легких коммерческих автомобилей Ford Transit. С местом сборки в татарской Елабуге. В новой структуре Ford Sollers ПАО «Соллерс» будет владеть 51% в уставном капитале совместного предприятия (до этого доли с Ford Motor Company распределялись поровну).

В отличие от остановки предприятия General Motors в Шушарах в 2015 году, новость от Ford не стала сюрпризом для рынка. О намерении реструктуризовать неэффективный европейский бизнес американский концерн заявил в начале января. Тогда же стало очевидно, что российское подразделение не избежит потрясений. Так, ЗАО «Форд Мотор Компании», управляющее заводом во Всеволожске, где выпускают модели Focus и Mondeo, последние несколько лет несло убытки. Проблемы были и у других площадок. В 2018-м Ford удалось незначительно увеличить продажи в России, но итогам первых двух месяцев 2019 года компания снова ушла в минус.

В то же время за последние три года продажи Ford Transit выросли более чем на 200%, что позволило модели выйти в лидеры сегмента среди иностранных брендов, отмечает в своем сообщении компания.







Конец профсоюзной эпохи

По словам участников рынка, закрытие предприятия Ford во Всеволожске можно считать концом целой эпохи в истории российского автопрома. Площадка, запущенная в июле 2002 года, стала первым автозаводом в России, которое полностью принадлежало иностранному капиталу, а Ford Focus первого поколения – первой современной иномаркой, собранной в стране, что позволило модели завоевать несколько титулов «Автомобиль года».

Завод знаменит и своим рабочим движением. На предприятии с момента запуска действовала западная модель трудовых отношений, например, не было премий, а оклад составлял 100% от зарплаты. Профсоюз Ford неоднократно проводил забастовки как ответ на сокращение рабочей недели и остановки конвейера, с помощью которых руководство пыталось справиться с экономическими сложностями.

На решение компании закрыть предприятие во Всеволожске повлияла, в том числе, жесткая позиция профсоюза, которая не давала оптимизировать издержки так, как хотелось бы концерну, ранее комментировал «Фонтанке» источник, близкий к Минпромторгу.

Пожаловаться и переобучиться — не отходя от станка

Точного графика расставания с сотрудниками Ford Sollers не назвала, но уточнила, что планирует запустить программу добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций. «Сроки и детали будут озвучены сотрудникам в апреле», – сообщили в пресс-службе. Всего на предприятии во Всеволожске, по данным компании, работают 950 человек. Средняя зарплата 55 тысяч рублей.

По российскому законодательству, увольняемый по сокращению или по ликвидации предприятия сотрудник может рассчитывать на компенсацию за отпуск, а также средний заработок за один месяц. Если через месяц он не трудоустроился, то может обратиться к работодателю и получить средний заработок ещё за один месяц. Возмещение среднего заработка за третий месяц возможно по решению биржи труда.

Но работники автопрома, как правило, могут рассчитывать на дополнительные бонусы. Так, General Motors при закрытии предложило увольняемым сотрудникам компенсацию в размере семи окладов. Особенно настойчивым работникам удалось получить 12.

Работники всеволожского предприятия готовы к торгу с работодателем и протестным акциям – митинги могут пройти в середине апреля во Всеволожске, а вслед за ним на площади Ленина в Петербурге, рассказали представители профсоюза изданию 47news. Если расставаться с работодателем, то по примеру немецких коллег, считают они. При закрытии предприятий Ford в Саарлуисе и Кёльне, добровольно уходящий сотрудник получил два годовых оклада. При этом средняя ежемесячная зарплата составляла три тысячи евро.

В комитете по труду и занятости Ленинградской области сообщили, что пока не получали от Ford Sollers график увольнения сотрудников, но не видят в этом проблемы. «По закону, это можно сделать за два месяца. Если они хотят остановить производство летом, время есть», – сообщил его глава Алексей Брицун.

Власти региона готовы сыграть на опережение. «Мы готовы организовывать на территории предприятия передвижные биржи труда и консультационные пункты трудовой инспекции, чтобы те, кто считает что их права нарушаются, могли бы пожаловаться», – сказал он.

Остаться без работы, по его мнению, выходцам с Ford, не грозит. «Только во Всеволожске сейчас открыты 3 тысячи вакансии, более половины – это специальности, которые могут подойти сотрудниками завода. Кроме того, 15% сотрудников приезжают из Кировского района, там открыто около 1000 вакансий», – комментирует Сергей Брицун. Неполная рабочая неделя позволит проходить переобучение без отрыва от производства, считает он.

Обойдется без банкротств

Как Ford Sollers будет расставаться с дилерами, пока тоже неизвестно. В компании сообщили, что намерены сохранить присутствие в ключевых регионах России и предложат партнерам продавать Ford Transit и/или обслуживать парк легковых автомобилей Ford в качестве сервис-центра.

Сценарий ухода General Motors, который сопровождался ожесточенными переговорами о компенсациях и волной банкроств дилеров, не повторится, считают эксперты. «Многие партнеры уже давно поняли, что такой сценарий реален, и диверсифицировали портфель», – считает Михаил Чаплыгин, генеральный директор «Auto-Dealer-СПб».

«К моменту сегодняшнего анонса монобрендовых дилерских центров Ford в России почти не осталось. Практически все смогли разместить рядом с Ford другие бренды. Компания относилась к этому с пониманием и согласовывала эти бизнес-решения», – говорит совладелец автохолдинга «Аларм Моторс» Роман Слуцкий.

По его мнению, на компенсации от компании рассчитывать не стоит. «Инвестиции в Ford давно себя окупили. Дилерам в наследство остаётся огромный автопарк, а также возможности вырасти в продажах коммерческого транспорта», – комментирует предприниматель.

По словам Михаила Чаплыгина, в качестве замены Ford дилеры могут продавать Opel, который недавно сообщил о возвращении на российский рынок. «Правда, там будет отдаваться предпочтение дилерам Peugeot и Citro?n, которые входят в один холдинг с немецкой маркой», – комментирует он.

Роман Слуцкий, напротив, уверен в конкурентоспособности партнеров американского концерна. «Многие дилеры Ford прошли огонь и воду. Им приходилось быть эффективнее своих конкурентов, чтобы продавать столь сложно позиционируемый продукт. Такие дилеры без работы не останутся», – считает он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»