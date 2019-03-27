18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +4
$ 64.59р
72.72р
19:31 27.03.2019
Расширенный поиск

Город
27.03.2019 19:17
Печать

Городу заплатят за покосившийся дом Агафонова. Жильцов отправили за чеками, они обратились к Беглову

После проведения восстановительных работ в доходном доме Агафонова суд обязал виновника частичного разрушения здания возместить ГУЖА Петроградского района затраты - более 56 млн рублей. Жильцов дома, которые вместо лепнины получили дешевый «новостроечный» ремонт, отправили добиваться компенсации в гражданских судах.

Городу заплатят за покосившийся дом Агафонова. Жильцов отправили за чеками, они обратились к Беглову

архив "Фонтанки"

Обитатели частично обрушившегося дома на Каменноостровском проспекте вернутся в свои квартиры в лучшем случае в мае.

Петроградский районный суд 27 марта приговорил бизнесмена Александра Свиридова к 2 годам ограничения свободы и 2 годам запрета заниматься деятельностью, связанной со строительством. Предприниматель в 2015 году купил у Фонда имущества Петербурга квартиру №24 на втором этаже в доме №57 на Каменноостровском проспекте — правда условием передачи жилплощади было проведение капитального ремонта.

Сказано — сделано, но не до конца. Ремонт завершился досрочно вечером 22 июля 2017 года частичным обрушением несущих конструкций дома и срочной эвакуацией жильцов. Пострадали квартиры всего стояка 6-этажного дома. Как установил суд, Свиридов в ходе работ отошел от утвержденного Смольным проекта и не согласовал его с комитетом по охране памятников. Доходный дом Агафонова — выявленный объект культурного наследия, и без разрешения КГИОП делать этого хозяин квартиры не имел права. Жильцов наиболее пострадавшей половины переселили в маневренный фонд и к родственникам, остальные вернулись на Каменноостровский проспект, хотя и в тревоге.

Свиридова задержали по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и отправили под домашний арест. Сегодня, 27 марта, судья Ирина Гречишко удовлетворила требования ГУЖА о возмещении 56,065 млн рублей, объяснив, что именно такова сумма ущерба, который город  в лице районного жилагентства понес в результате экстравагантного ремонта. Суд отказался принять в качестве оправдания проведенную по заказу предпринимателя экспертизу, согласно которой здание и до частичного обрушения находилось в аварийном состоянии. Не поверили этим доводам и жильцы.



Больше у соседей Свиридова поводов для радости не нашлось: в компенсации морального вреда — отказано, доказывать наличие и размер материального ущерба им теперь самим предстоит в судах. Объяснили это тем, что ни чеков, ни квитанций о понесенных расходах пострадавшие не представили. С жилищным агентством проще, у него все в сметах. Именно РЖА занималось ремонтом аварийных конструкций. Решение понятное — чиновники спешили, а если бы к делу подключили фонд капремонта, пришлось бы запускать целую череду процедур. 

Конкурс на проект районное жилищное агентство объявило в ноябре 2017 года, документы за 3,2 миллиона рублей разработало  ООО «Эксперт-Проект». Уже весной 2018 года разместили еще два конкурса  с ограниченным участием — на сам ремонт. Велосипед решили не изобретать, победитель – ООО «Проект Инжиниринг Люзунген Рус» – в обоих случаях спорил с «Веста-2С», никто из участников не понижался, и оба контракта достались подрядчику по максимальной цене — 10,349 млн и 39,647 млн рублей. У компании есть опыт работы с фондом капремонта, а также с жилищным агентством Центрального района, где она выполняла работы по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий. В частности — устраняла последствия пожара на Греческом, 12 и на Невском, 133. 

В техзадании по Каменноостровскому, 57 прописано, что строительные конструкции квартир №№ 13, 24, 25, 26, 27, 28, как и стена по всей вертикали, находятся в аварийном состоянии. Отсюда и задача: «демонтаж существующих перекрытий под и над кв.№13; частичный демонтаж существующих перекрытий (семь балок над каждой квартирой), в мокрых зонах, над кв.№№ 24, 25, 26, 27, 28,... и устройство (замена) новых перекрытий, по металлическим балкам; усиление металлическими пластинами толщиной 8 мм, с 4-х сторон, существующих балок». Кроме того, предусматривалось усиление стены с возведением на чердаке и выше кровли.

Ведомость отделки самих квартир выглядит лаконично. В нее входит покрытие из гомогенного линолеума, пластиковые плинтусы, плитка,  восстановление штукатурки и шпаклевка с поклейкой «простых обоев». Указано и инъектирование трещин. Закончить все надо было к 30 декабря 2018 года. Оба контракта значатся исполненными и целиком оплаченными.

Как рассказал «Фонтанке» Андрей Абойков, житель квартиры №25, которая располагается прямо над местом экспериментов Свиридова, в маневренном фонде до сих пор вынуждены ютиться не менее 30 человек, и уже сейчас у них есть множество претензий к выполненному ремонту. Переезд обратно обещают, самое ранее, в мае 2019 года. У всего стояка до сих пор отсутствует газоснабжение. Отопление, по словам жильцов, пока также не наладили — без теплой одежды долго находиться в помещениях невозможно. Двери в комнаты в коммунальной, подчеркивают пострадавшие, квартире, сделаны без замков. Кроме того, Абойков предположил, что рабочие положили линолеум прямо на бетон.

Городу заплатят за покосившийся дом Агафонова. Жильцов отправили за чеками, они обратились к Беглову

Смущает жильцов и установленная вентиляция. «По сути дела, это муляж, – рассказала корреспонденту «Фонтанки» Наталья, жительница одной из, как считается, почти не пострадавших квартир, архитектор по профессии. – У меня возникла масса вопросов.  Течение (воздуха) крайне слабое, нескольких «колен». Это работать не будет. И приведет к тому, что в ванной комнате все будет плесневеть и течь».

Она также заметила перекосы в перекрытиях. «В экспертизе было написано, что они «ограниченной годности», по сути, это предаварийное состояние», – объяснила петербурженка. По ее словам, трещины появились даже в тех квартирах, жильцам которых сразу после ЧП разрешили вернуться в дом Агафонова. Поставили маяки, которые показывают, что разрывы не прогрессируют, но жалобы с вопросами, кто будет делать ремонт, в районной администрации игнорируют. «Сказали, раз не обвалились, нам ничего не светит. Я буду писать в разные инстанции, в том числе, в прокуратуру», – подчеркнула Наталья.

Выполненный за счет ГУЖА ремонт напоминает отделку квартир в новостройках класса «эконом». Работы начисто стерли любые намеки на историчность дома. Вместо ажурной лепнины — гладкий гипсокартонный потолок, вместо наборного паркета — недорогой линолеум, заметны повреждения камина в одной из комнат. Без ответа до сих пор остается вопрос: кто и на чьи средства будет заниматься восстановлением подлинного декора интерьеров. Хозяева пострадавших квартир констатируют, что все недостатки можно доработать, но расходы сваливаются на плечи жильцов.

«Адвокаты Свиридова нам без объяснений сказали: «Денег от нас вы не получите, будем апеллировать». Прямым текстом», – говорит Абойков. Когда вопрос после заседания суда задали защитникам бизнесмена, один ответил, что пострадавшие «лукавят», второй — что он об этом ничего не знает. Скорее всего, решение суда будет оспорено.

Пострадавшие воспользовались наличием в суде большого количества телекамер, и предприняли попытку достучаться до градоначальника: «Мы обращаемся к врио губернатора Беглову Александру Дмитриевичу с просьбой найти в своем плотном графике 20-30 минут личного времени, приехать к нам на объект, потому что у жителей есть ряд вопросов, которые не решаются в течение длительного времени ни ЖКС №1 Петроградского района, ни ГУЖА, ни местной администрацией. Нас обязывают платить по двум платежкам: в маневренном фонде и по старым адресам, нам это непонятно», – заявил Абойков.

Ирина Корбат, Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

Справка:

Доходный дом И.Д. Агафонова был возведен по проекту архитектора Павла Резвого в 1910 году. Здание в стиле неоклассицизма на Каменноостровском проспекте, 57 построили для купца И.Д. Агафонова. Дом является выявленным объектом культурного наследия.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
27.03.2019 17:00

Новоселы осваивают "умный" дом в Шушарах

В начале марта СК «Дальпитерстрой» ввела в эксплуатацию не совсем обычное жилое здание на ул. Валдайской, 1/1. Собственникам, которые сейчас получают ключи от новеньких квартир, повезло: они будут жить в доме, где все устроено "по уму".
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
27.03.2019 14:56

«Петербургская Недвижимость»: спрос на квартиры в новостройках остается высоким

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в первом квартале 2019 года спрос на первичном рынке Петербурга и пригородной зоны Ленобласти составит около 1 млн кв. м.
«Главстрой Санкт-Петербург»
27.03.2019 13:20

«Главстрой Санкт-Петербург» представит новые очереди проектов «Юнтолово» и «Северная долина» на «Ярмарке недвижимости»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» представит новые очереди проектов «Юнтолово» и «Северная долина» на выставке «Ярмарка недвижимости», которая пройдет в «ЭкспоФоруме» с 29 по 31 марта.
ГК «Эталон»
27.03.2019 13:01

Строящиеся объекты «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком-партнером

ПАО «МТС-Банк» аккредитовал по ипотеке строящиеся объекты «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») – «Петровская Доминанта», «Охта Хаус», «Дом на Блюхера», «Дом на Космонавтов», Botanica, Fusion, «Эталон на Неве» и корпуса 8.7, 8.1, 4.7-1, 4.7-2, 4.7-3, 4.11 квартала «Галактика».
shutterstock.com
26.03.2019 18:00

Приятно в день весенний отметить новоселье

Оживает разбуженная весной природа, а жилой комплекс «Образцовый квартал 3» в Пушкинском районе гостеприимно встречает первых новоселов.
СК «Полис Групп»
26.03.2019 17:03

ЖК «Полис на Московской» аккредитован еще одним банком

Жилой комплекс «Полис на Московской», который компания «Полис Групп» возводит в Московском районе Петербурга, получил аккредитацию банка «Дельта Кредит».
LEGENDA Intelligent Development
26.03.2019 16:43

Покупатели LEGENDA BUSINESS: «опытный бизнес-потребитель»

Мы продолжаем рассказывать о типах покупателей жилья бизнес-класса по версии компании LEGENDA. На очереди «опытный бизнес-потребитель».
«Петербургская Недвижимость»
26.03.2019 16:35

Среди предложений «Петербургской Недвижимости» - четыре новых жилых комплекса

Благодаря новому партнёрству теперь «Петербургская Недвижимость» предлагает еще больше объектов в Адмиралтейском, Красносельском, Пушкинском и Всеволожском районах.
ЗАО «Ленстройтрест»
26.03.2019 15:29

ГК «Ленстройтрест» принимает участие в премии Urban Awards

ГК «Ленстройтрест» подала заявки на участие в федеральной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards.
Группа компаний «ЦДС»
26.03.2019 15:24

Мобильное приложение «Дома ЦДС» стало еще современнее

Группа ЦДС обновила мобильное приложение с дополненной реальностью «Дома ЦДС» для Google Play и App Store. Программа позволяет получить подробную информацию о строящихся жилых комплексах застройщика.
Setl City
26.03.2019 13:42

Продажи Setl Group выросли на треть в Петербурге и области

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», за январь и февраль 2019 года прирост количества сделок холдинга Setl Group составил 35% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Самыми популярными объектами компании стали ЖК «Чистое небо», «Солнечный город» и «GreenЛандия», а также новые дома в зонах редевелопмента.
Инвестиционно-строительная компания «Инвестторг»
26.03.2019 13:37

«Инвестторг» согласовал проектное финансирование ЖК «Геометрия»

Инвестиционно-строительная компания «Инвестторг» подписала со Сбербанком договор о проектном финансировании. Новый механизм взаимодействия застройщиков, банков и покупателей станет обязательным с 1 июля 2019 года.