Городу заплатят за покосившийся дом Агафонова. Жильцов отправили за чеками, они обратились к Беглову

После проведения восстановительных работ в доходном доме Агафонова суд обязал виновника частичного разрушения здания возместить ГУЖА Петроградского района затраты - более 56 млн рублей. Жильцов дома, которые вместо лепнины получили дешевый «новостроечный» ремонт, отправили добиваться компенсации в гражданских судах.

архив "Фонтанки"

Обитатели частично обрушившегося дома на Каменноостровском проспекте вернутся в свои квартиры в лучшем случае в мае.

Петроградский районный суд 27 марта приговорил бизнесмена Александра Свиридова к 2 годам ограничения свободы и 2 годам запрета заниматься деятельностью, связанной со строительством. Предприниматель в 2015 году купил у Фонда имущества Петербурга квартиру №24 на втором этаже в доме №57 на Каменноостровском проспекте — правда условием передачи жилплощади было проведение капитального ремонта.

Сказано — сделано, но не до конца. Ремонт завершился досрочно вечером 22 июля 2017 года частичным обрушением несущих конструкций дома и срочной эвакуацией жильцов. Пострадали квартиры всего стояка 6-этажного дома. Как установил суд, Свиридов в ходе работ отошел от утвержденного Смольным проекта и не согласовал его с комитетом по охране памятников. Доходный дом Агафонова — выявленный объект культурного наследия, и без разрешения КГИОП делать этого хозяин квартиры не имел права. Жильцов наиболее пострадавшей половины переселили в маневренный фонд и к родственникам, остальные вернулись на Каменноостровский проспект, хотя и в тревоге.

Свиридова задержали по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и отправили под домашний арест. Сегодня, 27 марта, судья Ирина Гречишко удовлетворила требования ГУЖА о возмещении 56,065 млн рублей, объяснив, что именно такова сумма ущерба, который город в лице районного жилагентства понес в результате экстравагантного ремонта. Суд отказался принять в качестве оправдания проведенную по заказу предпринимателя экспертизу, согласно которой здание и до частичного обрушения находилось в аварийном состоянии. Не поверили этим доводам и жильцы.







Больше у соседей Свиридова поводов для радости не нашлось: в компенсации морального вреда — отказано, доказывать наличие и размер материального ущерба им теперь самим предстоит в судах. Объяснили это тем, что ни чеков, ни квитанций о понесенных расходах пострадавшие не представили. С жилищным агентством проще, у него все в сметах. Именно РЖА занималось ремонтом аварийных конструкций. Решение понятное — чиновники спешили, а если бы к делу подключили фонд капремонта, пришлось бы запускать целую череду процедур.

Конкурс на проект районное жилищное агентство объявило в ноябре 2017 года, документы за 3,2 миллиона рублей разработало ООО «Эксперт-Проект». Уже весной 2018 года разместили еще два конкурса с ограниченным участием — на сам ремонт. Велосипед решили не изобретать, победитель – ООО «Проект Инжиниринг Люзунген Рус» – в обоих случаях спорил с «Веста-2С», никто из участников не понижался, и оба контракта достались подрядчику по максимальной цене — 10,349 млн и 39,647 млн рублей. У компании есть опыт работы с фондом капремонта, а также с жилищным агентством Центрального района, где она выполняла работы по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий. В частности — устраняла последствия пожара на Греческом, 12 и на Невском, 133.

В техзадании по Каменноостровскому, 57 прописано, что строительные конструкции квартир №№ 13, 24, 25, 26, 27, 28, как и стена по всей вертикали, находятся в аварийном состоянии. Отсюда и задача: «демонтаж существующих перекрытий под и над кв.№13; частичный демонтаж существующих перекрытий (семь балок над каждой квартирой), в мокрых зонах, над кв.№№ 24, 25, 26, 27, 28,... и устройство (замена) новых перекрытий, по металлическим балкам; усиление металлическими пластинами толщиной 8 мм, с 4-х сторон, существующих балок». Кроме того, предусматривалось усиление стены с возведением на чердаке и выше кровли.

Ведомость отделки самих квартир выглядит лаконично. В нее входит покрытие из гомогенного линолеума, пластиковые плинтусы, плитка, восстановление штукатурки и шпаклевка с поклейкой «простых обоев». Указано и инъектирование трещин. Закончить все надо было к 30 декабря 2018 года. Оба контракта значатся исполненными и целиком оплаченными.

Как рассказал «Фонтанке» Андрей Абойков, житель квартиры №25, которая располагается прямо над местом экспериментов Свиридова, в маневренном фонде до сих пор вынуждены ютиться не менее 30 человек, и уже сейчас у них есть множество претензий к выполненному ремонту. Переезд обратно обещают, самое ранее, в мае 2019 года. У всего стояка до сих пор отсутствует газоснабжение. Отопление, по словам жильцов, пока также не наладили — без теплой одежды долго находиться в помещениях невозможно. Двери в комнаты в коммунальной, подчеркивают пострадавшие, квартире, сделаны без замков. Кроме того, Абойков предположил, что рабочие положили линолеум прямо на бетон.

Смущает жильцов и установленная вентиляция. «По сути дела, это муляж, – рассказала корреспонденту «Фонтанки» Наталья, жительница одной из, как считается, почти не пострадавших квартир, архитектор по профессии. – У меня возникла масса вопросов. Течение (воздуха) крайне слабое, нескольких «колен». Это работать не будет. И приведет к тому, что в ванной комнате все будет плесневеть и течь».

Она также заметила перекосы в перекрытиях. «В экспертизе было написано, что они «ограниченной годности», по сути, это предаварийное состояние», – объяснила петербурженка. По ее словам, трещины появились даже в тех квартирах, жильцам которых сразу после ЧП разрешили вернуться в дом Агафонова. Поставили маяки, которые показывают, что разрывы не прогрессируют, но жалобы с вопросами, кто будет делать ремонт, в районной администрации игнорируют. «Сказали, раз не обвалились, нам ничего не светит. Я буду писать в разные инстанции, в том числе, в прокуратуру», – подчеркнула Наталья.

Выполненный за счет ГУЖА ремонт напоминает отделку квартир в новостройках класса «эконом». Работы начисто стерли любые намеки на историчность дома. Вместо ажурной лепнины — гладкий гипсокартонный потолок, вместо наборного паркета — недорогой линолеум, заметны повреждения камина в одной из комнат. Без ответа до сих пор остается вопрос: кто и на чьи средства будет заниматься восстановлением подлинного декора интерьеров. Хозяева пострадавших квартир констатируют, что все недостатки можно доработать, но расходы сваливаются на плечи жильцов.

«Адвокаты Свиридова нам без объяснений сказали: «Денег от нас вы не получите, будем апеллировать». Прямым текстом», – говорит Абойков. Когда вопрос после заседания суда задали защитникам бизнесмена, один ответил, что пострадавшие «лукавят», второй — что он об этом ничего не знает. Скорее всего, решение суда будет оспорено.

Пострадавшие воспользовались наличием в суде большого количества телекамер, и предприняли попытку достучаться до градоначальника: «Мы обращаемся к врио губернатора Беглову Александру Дмитриевичу с просьбой найти в своем плотном графике 20-30 минут личного времени, приехать к нам на объект, потому что у жителей есть ряд вопросов, которые не решаются в течение длительного времени ни ЖКС №1 Петроградского района, ни ГУЖА, ни местной администрацией. Нас обязывают платить по двум платежкам: в маневренном фонде и по старым адресам, нам это непонятно», – заявил Абойков.

Ирина Корбат, Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»