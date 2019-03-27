Недоброе утро для маршруток в Петербурге: в одной пострадали три пассажира

За несколько часов утром 27 марта в Петербурге произошло сразу несколько аварий с маршрутками, причем две из них произошли на Ленинском проспекте. В одной пострадали люди, а вторая собрала длинную очередь из троллейбусов.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 10 часов утра на Ленинском проспекте столкнулись автомобиль и две маршрутки. По предварительным данным, 33-летний водитель автобуса «ПАЗ» маршрута №339 у дома 176 по Ленинскому столкнулся с попутным «Фольксвагеном» под управлением 57-летнего мужчины. В то же время 26-летний водитель «ПАЗа» 43-го маршрута, ехавший в крайнем левом ряду, столкнулся с 339-й маршруткой.

В результате аварии в 339-й маршрутке пострадали три пассажира: две женщины в возрасте 41 года и 31-летний мужчина. По факту произошедшего ведется проверка.

А несколькими часами ранее на Ленинском проспекте, но на участке между бульваром Новаторов и улицей Зины Портновой, попала в ДТП еще одна маршрутка. Об этом сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». https://vk.com/wall-68471405_10793115 «Маршрутку от удара развернуло», – рассказал «Фонтанке» читатель.







Из-за аварии оказался перегорожен правый ряд, и в итоге он оказался весь занят троллейбусами.

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Еще одно ДТП этим утром затруднило движение на перекрестке улицы Ивана Фомина с проспектом Просвещения. «Перекрыли практически всю дорогу», – рассказала очевидица Тома.

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