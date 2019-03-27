В Эстонии интеллект судей могут заменить искусственным. Систему начнут тестировать в конце года

Правительство Эстонии планирует внедрить в систему судопроизводства искусственный разум уже в конце 2019 года. Тестировать ее будут на мелких предпринимательских спорах.

О разработке изданию Wired рассказал специалист по технологии искусственного интеллекта Отт Велсберг. По его словам, в систему будут загружаться все материалы по делу, на основе анализа которых компьютер будет делать вывод. В правительстве Эстонии рассчитывают, что внедрение программы поможет ускорить процесс судопроизводства и уменьшить очередь из дел. Сейчас проект находится на ранней стадии разработки, однако пилотный запуск может состояться уже в конце текущего года. Применить ее планируется на делах о спорных контрактах, суммы которых не превышают 7 тысяч евро. Оспорить решение можно будет у обычного судьи.

Издание отмечает, что технологии искусственного интеллекта уже используются в судах, например в США. Однако там компьютерный разум используется только в консультативных целях.





