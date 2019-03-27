Покупатели LEGENDA BUSINESS: «Заботливый родитель»

LEGENDA Intelligent Development

Мы уже рассказали о двух типах покупателей жилья бизнес-класса по версии компании LEGENDA: «тренди хантере» и «опытном бизнес-потребителе». На очереди «заботливые родители», которые приобретают квартиру не для себя, а для своих детей.

Скорее всего, покупка происходит в тот период, когда сын или дочь уже достаточно взрослые, чтобы жить отдельно, но еще недостаточно вставшие на ноги, чтобы самостоятельно обеспечить себе достойное жилье.

Почему бы им не начать с чего-нибудь попроще, чем бизнес-класс, спросите вы? Ну тут все зависит от позиции уже состоявшихся родителей: одни сознательно желают своему ребенку самому начать, что называется, «с низов» и пройти свой путь самостоятельно, без социального лифта. Другие – сразу хотят дать ребенку достойный старт, ведь ради него, в конце концов, они всю жизнь работали и стремились к благополучию.

Как раз второй сценарий, довольно распространенный, и приводит заботливых родителей к выбору пусть не большой, но достойной квартиры в хорошем доме, с хорошим соседством, удобным расположением и организованной безопасной средой.

Это – взгляд и мотивация родителей. Но в идеале, чтобы все сошлось, дом должен понравиться и будущему молодому хозяину или хозяйке. Что может «зацепить» молодежь в «Московском, 65»?

Променад с ресторанчиками и бутиками, метро в двух шагах (даже если есть авто, веселые вечеринки «без руля» никто не отменял), пешком до центра со всем спектром развлечений, и просто крутое место, куда можно с гордостью пригласить сокурсников или подружек после учебы. Разве не классно – жить в центре!

Заботливые родители подходят к выбору разумно и сдержанно: вряд ли они ищут для своего сына или дочки статусности или роскоши. Хороший выбор в этом случае – компактная функциональная планировка, без особого гламурного шика.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

«Московский, 65» – застройщик OOO "ДИНАМИКА", проектная декларация на сайте https://moskovsky65.legenda-dom.ru