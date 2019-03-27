Tesla Model 3 стала самым продаваемым электромобилем в Европе и обошла бензиновых «одноклассников»

Продажи Tesla Model 3 в Европе стартовали успешно, хотя модель появилась только в конце января этого года и пока еще продается не во всех странах. По итогам февраля Tesla Model 3 стала самым продаваемым электрическим автомобилем в Старом Свете.

За первый месяц продаж в европейских странах было зарегистрировано 3630 новых Tesla Model 3, сообщает 27 марта Motoring Research. Ближайшие конкуренты — Renault Zoe и Nissan Leaf отстают почти на треть. Стоимость модели в разных странах ЕС варьируется от 53 до 70 тысяч евро.

Электромобиль обошел по продажам бензиновых «одноклассников», таких, как Mercedes-Benz C-Class, Audi A4 и BMW 3 Series.

По прогнозам аналитиков Electrek, в одной только Германии у Tesla более 5000 предзаказов на Model 3.

Правда, конкурировать «третьей модели» придется не совсем «в своем классе». Ее основными «противниками» в Европе станут Jaguar I-Pace, Audi E-Tron и ожидающийся вскоре Mercedes EQC. Все они не только электромобили, но еще и кроссоверы — самый «горячий» сегодня класс автомобилей.





