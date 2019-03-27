«Аквилон Инвест» представит на Ярмарке Недвижимости новый стандарт жилого строительства

«Аквилон Инвест»

С 29 по 31 марта 2019 года в «Экспофоруме» пройдет традиционная Ярмарка Недвижимости.

На стенде «Г11» холдинга «Аквилон Инвест» посетители смогут узнать подробности о новом стандарте жилого домостроения 4Е, объединившем самые перспективные технические разработки компании, а также о том, где в Петербурге найти инновационные квартиры.

«Концепция 4Е объединяет четыре основных направления, по которым идет развитие девелопмента во всем мире: энергоэсбережение, эргономика, экологичность и экономия. В наших домах – это целый ряд технических и инженерных разработок. В частности, энергосберегающая система «Термо-S», при которой теплоизоляционный слой в стенах и кровле увеличен на 40% по сравнению с нормативным, так что для поддержания оптимальной температуры в квартире требуется значительно меньше ресурсов. Это комплекс «умных» технологий «in-Home», эргономичные планировки «Разумные метры» и многое другое. По данным энергомоделирования, примененные комплексно, эти системы позволят жильцам ежемесячно экономить на коммунальных платежах около 25%», – прокомментировала Яна Булмистре, руководитель отдела маркетинга СИХ «Аквилон Инвест» в Петербурге.

Сегодня согласно концепции 4Е компания возводит жилой комплекс «Q-мир» в Московском районе Петербурга, а также ЖК «Аквилон Park» в Москве. Этот стандарт будет применен и в последующих проектах холдинга. Кстати, мини-версию ЖК «Q-мир» посетители «Ярмарки Недвижимости» смогут рассмотреть со всех сторон – на стенде будет представлен макет эко-комплекса.

Здесь же разместится миниатюра жилого проекта бизнес-класса «ARTквартал.Аквилон», который строится в историческом центре Петербурга, а также ЖК «All Inclusive» в Пушкинском районе, квартиры в котором продаются уже с чистовой отделкой, мебелью и техникой. Среди других проектов – уже известный петербуржцам ЖК 4YOU у метро «Звездная», где сейчас можно найти квартиры и в строящихся, и готовых домах, и малоэтажный ЖК «СолнцеPARK», строительство которого завершается совсем рядом с Экспофорумом.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте: https://q-mir.spb.ru

ЖК «Аквилон Park» – застройщик ООО «СтройНафта», проектная декларация размещена на сайте http://akvilon-park.ru

ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru, ЖК «All Inclusive», 2 очередь – застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте: www.ai1.spb.ru

ЖК «ARTквартал.Аквилон» – застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru, ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru, ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru, ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-4.ru

ЖК «СолнцеPARK» – застройщик ООО «Зеленые холмы», проектная декларация размещена на сайте: www.sunpark.spb.ru