Защитники экс-министра Абызова предложили за его свободу миллиард. За него готовы поручиться Дворкович и Чубайс

На избрании меры пресечения обвиняемому в мошенничестве экс-министру открытого правительства РФ Михаилу Абызову его адвокаты просили отпустить фигуранта домой в обмен на миллиард рублей залога.

Трансляцию из зала суда ведет издание «Медиазона». Следствие настаивает на аресте и мотивирует ходатайство тем, что у обвиняемого есть заграничная недвижимость, а сегодня, 27 марта, он планировал уехать в Белград.

Доказательств того, что Абызов может скрыться от следствия и суда и будет оказывать давление, нет, отметил адвокат Сергей Дрозда. Материалы, свидетельствующие о причастности обвиняемого к преступлению, следователем не представлены, не установлено и само событие преступления, настаивает защитник. Он предложил отпустить Абызова под миллиард залога или ограничить его домашним арестом. Другой защитник, Руслан Кожура, попросил приобщить выписки с адресами в Москве и Барвихе, где мог бы находиться в изоляции Абызов. «С учетом того, что наступает летний сезон, жарко достаточно будет, было бы предпочтительней, чтобы в летний период времени он находился на даче в Барвихе, а не в московской квартире», – цитирует издание защитника.

Он также попросил приобщить документы о награждении обвиняемого орденом Дружбы и медалью Столыпина 1-й степени.







Сам Абызов категорически не согласен с предъявленным обвинением и готов сотрудничать со следствием. «Прошу избрать меру пресечения, которая позволит мне общаться с членами семьи, заботиться о престарелой матери и заниматься воспитанием несовершеннолетних детей», – добавил обвиняемый.

За него готовы поручиться руководитель администрации президента в 1999–2003 годах Александр Волошин, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, председатель Внешэкономбанка Наталья Тимакова, глава фонда «Вера» Нюта Федермессер, учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс.

«Мы не просим о такой мере, как личное поручительство, но просим суд учесть, что эти уважаемые люди написали о нем несколько хороших слов», — уточнил адвокат.