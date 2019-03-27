Ми-8 военно-воздушных сил Казахстана разбился, на борту было 13 человек

27 марта 2019 года потерпел крушение вертолет военно-воздушных сил Казахстана, сообщает минобороны страны. На борту находилось 13 человек, по предварительным данным с места происшествия, имеются жертвы.

«Вертолет следовал в составе звена из 4 боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в темное время и в сложных метеорологических условиях. Приказом министра обороны генерал-майора Нурлана Ермекбаева сформирована и направлена к месту крушения специально созданная комиссия Министерства обороны Республики Казахстан», – сообщают военные соседнего государства.

Минобороны Казахстана сообщает также, что в настоящее время два вертолета из четырех совершили посадку и находятся в городе Кызылорда, а один вертолет вернулся к месту крушения.

Министерством обороны страны совместно с министерством внутренних дел начато расследование причин и обстоятельств произошедшего авиапроисшествия.





