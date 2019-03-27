DDoS-атаки в рунете участились почти в два раза и подешевели

Число DDoS-атак в рунете за последний год выросло на 95%. Главная причина — услуга дешевеет, за несколько тысяч рублей атаку на чужой сайт может организовать практически любой желающий. Больше всех страдают сервисы, связанные с финансами, приводит в среду, 27 марта, «Коммерсантъ» данные «Ростелекома».

Больше всего атак за рекордный 2018 год пришлось на игровую индустрию (64%), электронную коммерцию (16%), финансовый сектор (7%). Рекордный рост показали атаки на телекоммуникационные компании (с 5% до 10%), а на школы и другие образовательные учреждения резко сократились — с 10% до 1%. Пик DDoS-атак пришелся на ноябрь-декабрь, которые считаются ключевыми для продаж в сегменте электронной коммерции. Часто автосалоны покупают атаки друг на друга в период смены летних покрышек на зимние, а цветочные магазины — перед 14 февраля и 8 марта.

DdoS-атаки устраивают для выхода из строя сетевого ресурса в результате многочисленных обращений к нему из разных точек. Считается, что DDoS позволяет на время заблокировать ресурсы конкурента или использоваться в качестве орудия шантажа.







Средняя DDoS-атака продолжается около часа. Самая продолжительная атака, зафиксированная «Ростелекомом», длилась 280 часов (11 суток и 16 часов). Против кого она велась, не разглашается. Самая мощная атака была предпринята против регионального телеком-оператора Dtel – 450 Гбит/с. Для сравнения: рекорд 2017 года — атака мощностью всего 54 Гбит/с.

Общий рост числа атак связан с их дешевизной и эффективностью, поясняют в «Ростелекоме», прогнозируя кратное увеличение числа таких атак в 2019 году.

Стоимость аренды сервера для организации DDoS-атаки стоит примерно € 50. Через простые интернет-поисковики доступны списки публичных сервисов для организации DDoS на любой сайт с абонентской платой до $ 100–200 в месяц. Официально подобные сервисы предназначены для тестирования собственных сайтов на устойчивость к таким атакам, однако их можно использовать и для нападений на сторонние ресурсы. Фактически, констатируют эксперты отрасли, от DDoS нет гарантированной защиты: злоумышленник может использовать «неустранимое узкое место сайта» (например, строку поиска) для перегрузки вычислительных ресурсов приложения.

На днях, например, было объявлено об атаке на сайт выдачи ветеринарных сертификатов и выдачи разрешений на ввоз, вывоз и транзит животных.