«Такой здоровый – здоровей спортсменов». Путин оттеснил сотрудника ФСО, вставшего между ним и видеокамерой журналистов

Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал, что внушительная охрана не всегда бывает к месту. На встрече с участниками универсиады ему пришлось двигать сотрудника, слишком габаритного даже на фоне спортсменов.

Запись совета по развитию физкультуры и спорта, который 27 марта прошёл в Олимпийском центре синхронного плавания, публикует официальный сайт Кремля. Во время мероприятия президент встретился с атлетами, представлявшими Россию на зимней универсиаде в Краснодаре. Результаты Владимира Путина впечатлили, но превзойти размерами охрану спортсмены не смогли.

«Подвинься – такой здоровый, здоровей спортсменов!» – вынужден был прервать речь президент, чтобы оттеснить одного из сотрудников. Он слишком близко подобрался к первому лицу и рисковал заслонить его от камеры.





