Русский национальный. Империя Валерия Фокина прирастёт ярославским театром и наследством "Седьмой студии"

Министр культуры в честь Дня театра ошарашил театральное сообщество — петербургскую Александринку объединят с ярославским Театром драмы. Процесс, который высокопарно называют «воссозданием первого национального театра России», может принести Александринке непростое наследство фигуранта дела «Седьмой студии» Юрия Итина. Но в перспективе — и новая сцена в Москве.

Валерий Фокин//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Александринский театр объединят с ярославским Академическим театром драмы имени Волкова. На их базе создадут «первый российский национальный театр», сообщил министр культуры Владимир Мединский 27 марта на пресс-конференции в Москве.

По мнению чиновника, речь идёт не просто о «формальном объединении», а об «исторически обусловленном воссоздании первого национального театра России».

«Это естественное, инициированное снизу объединение двух старейших театров, каждый из которых по праву претендовал на то, чтобы называться первым русским национальным театром», — заявил министр.

След «Седьмой студии»







С исторической точки зрения утверждение чиновника кажется вполне логичным. Ярославский театр — действительно, первый в России профессиональный театр. Его в 1750 году основал актёр, режиссёр, художник Федор Волков. Поднаторев в театральном деле в провинции, отправился в Петербург. И здесь в 1756 году возглавил труппу Русского для представления трагедий и комедий театра — предшественника Александринки.

Михаил Щепкин, Константин Станиславский, Мария Ермолова, Вера Комиссаржевская — на сцене ярославского театра в разное время играла целая россыпь звёзд. Но и в XXI веке репертуар выглядит прилично: есть и классика, вроде «Тартюфа» Мольера и «Леса» Островского, и спектакли «Человек из Подольска» и «Земля Эльзы» по текстам современных драматургов Дмитрия Данилова и Ярославы Пулинович. Театр проводит два международных фестиваля и сохраняет статус единственного театра федерального подчинения, расположенного в провинции. Не случайно именно здесь в январе 2019 года открыл Год театра Владимир Путин.

Впрочем, в истории ярославской драмы есть, что называется, и «неувязочка». С 2011 по 2018 год директором театра работал Юрий Итин, в 2017 году ставший фигурантом дела «Седьмой студии» вместе с режиссёром Кириллом Серебренниковым. Контракт Итина в 2018 году не продлили, на его место назначили Алексея Туркалова — специалиста с весьма разносторонней биографией, основной пункт которой — должность директора Владивостокского цирка. Судя по сведениям, циркулировавшим в культурном сообществе, труппа восприняла это решение без энтузиазма. Но недовольство в бунт не переросло, а слухи о возможном увольнении художественного руководителя — обладателя «Золотой маски» Евгения Марчелли — не оправдались. Марчелли управляет Волковским театром с 2011 года.

Сцена в Москве

Каким образом театры будут объединяться и кто станет главным в этом «двуумвирате», Министерство культуры не уточнило. На запрос «Фонтанки» 27 марта здесь не ответили, так как готовились к следующему событию — итоговой коллегии Минкульта за 2018 год. В пресс-службе Александринского театра «Фонтанке» сообщили, что президентом коллаборации, скорее всего, назначат художественного руководителя Александринки Валерия Фокина. Официальный приказ об объединении министерство ещё не подписало.

Некоторые подробности раскрыл сам Валерий Фокин в интервью журналу «Театр». По словам режиссёра, объединение будет называться «Театрально-культурный комплекс «Первый национальный российский театр», а за заголовком последует продолжение: «Александринский театр (Санкт-Петербург), Ярославский театр им. Волкова». Со временем у двух театров появится объединённая дирекция.

«Ни в коем случае не уничтожается ни один театр — потому что сейчас разные «доброжелатели» непременно начнут про это говорить... Никто никого не закапывает, каждый из театров живет своей жизнью, потому что театры — разные, каждый с индивидуальным лицом, и оно, это художественное лицо, у каждого из театров останется», — отметил Фокин.

По словам худрука Александринки, главная задача проекта — «чтобы два этих старейших театра в меру своих возможностей и желаний определяли точки отсчета в вопросах соединения традиции и новаций». Выполнять её станут не только на пяти сценических пространствах Александринки и трёх сценах ярославской драмы, но в перспективе намереваются открыть филиал в Москве. Столичная площадка будет предназначена «для совместных гастролей, фестивалей, для осуществления других художественных программ».

«Тогда получается уже три города — и это открывает возможности колоссальные», — заявил Фокин. Он добавил, что переговоры об объединении шли несколько лет.

«Достаточно хулиганская затея»

Труппа ярославской драмы узнала о нововведениях лишь 26 марта. Тогда в театре собрался художественный совет с участием Евгения Марчелли и представителя Министерства культуры, рассказал «Фонтанке» артист ярославской драмы Владимир Майзингер.

«Они говорили об общем движении театра, продвижении его на новый уровень», — отметил он. Художественный совет с этими доводами согласился.

«Сейчас открываются новые перспективы и новые возможности для обеих трупп. Это, на самом деле, достаточно хулиганская затея, но Евгений Жозефович (Марчелли. — Прим. ред.) и артисты относятся к ней достаточно положительно. Пока мы видим для нашего театра только плюсы», — прокомментировала замдиректора по развитию Театра имени Федора Волкова Татьяна Цветкова.

«Пока мы не совсем понимаем последствия. Они могут быть разными. Если люди вступают в брак, никто не знает, закончится это разводом или они проживут счастливую жизнь», — говорит Владимир Майзингер.

Добавим, что объединение Александринки и Ярославского театра — не единственное крупное театральное слияние с участием петербургских учреждений, случившееся в последние годы. В 2016 году Мариинский театр прирос Приморской сценой — бывшим Приморским театром оперы и балета во Владивостоке. В 2017 году учреждение возглавила пресс-атташе Мариинки Анна Касаткина.

Елена Кузнецова, «Фонтанка.ру»