18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +4
$ 64.59р
72.72р
19:31 27.03.2019
Расширенный поиск

Авто
27.03.2019 17:30
Печать

СМИ: Renault может объединиться с Nissan и с FiatChrysler, чтобы стать автогигантом. Другие стороны не хотят

Автопроизводитель Renault планирует возобновить переговоры о конгломерате с Nissan в течение ближайшего года, чтобы в дальнейшем, уже совместно с японцами, попытаться купить концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA). При этом пока что и Nissan, и FCA объединяться с французами не хотят.

В случае, если планы Renault осуществятся, французам удастся создать третьего по величине автопроизводителя в мире после Toyota и Volkswagen, пишет 27 марта Automotive News Europe со ссылкой на источники Financial Times.

Эти планы пока что не встречают положительной реакции с другой стороны. Существует версия, что «дело Карлоса Гона» Япония затеяла для того, чтобы остановить это слияние, основным вдохновителем и проводником которого был именно Гон.

Несколько факторов вызывают особое беспокойство и опасения японской стороны. Renault претендует на главную роль в объединенной компании, при том что Nissan по объему производства и рыночной капитализации превосходит французскую компанию в два раза. Кроме этого опасения вызывает, что Renault это частично государственная компания, а значит, при объединении французское правительство практически получит под контроль третьего по величине японского автопроизводителя.



Не жаждет объединения и итало-американский концерн FCA. Ранее концерн отверг аналогичное предложение другой французской компании — альянса Peugout и Citroеn, в котором у государства также есть значительная доля. Несмотря на то что глава FCA Майкл Мэнли заявил, что он в принципе не против сделки с французами, в целом руководство итало-американского концерна, ключевую роль в котором играют знаменитые владельцы Fiat и Ferrari семья Аньелли, в объединении не заинтересованы.

У планов Renault есть и серьезные сторонники. Прежде всего это президент Франции Эммануэль Макрон. Он даже обсуждал эту тему с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в январе 2019 года в ходе специального телефонного разговора, поводом для которого было все то же «дело Карлоса Гона». Французский президент заявил тогда, что считает альянс Nissan-Renault символом промышленного сотрудничества между двумя странами и хочет, чтобы две компании «сохранили и укрепили свое стабильное партнерство».

При этом французской стороне удалось удачно заменить Карлоса Гона на Жана-Доминика Сенара на посту главы альянса Renault-Nissan, несмотря на желание японской стороны иметь во главе объединения своего соотечественника.

Франко-японский альянс владеет более чем половиной акций крупнейшего российского автопроизводителя АвтоВАЗ.

Справка:

Бывший глава альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлос Гон был задержан 19 ноября прошлого года. Всего бывший топ-менеджер провел в заключении 108 дней. Полиция Японии подозревает его в уклонении от налогов. По ее данным, для этого он умышленно искажал информацию о размере собственных выплат. Следователи начали расследование в отношении топ-менеджера после сообщений анонимного осведомителя внутри автоконцерна.

65-летний Гон был отпущен из тюрьмы под залог.

Карлос Гон был отправлен в отставку с поста председателя совета директоров Nissan Motor Co. 22 ноября. Позже руководство японского автоконцерна Mitsubishi также приняло решение уволить Карлоса Гона с поста председателя совета директоров. Наконец, 23 января стало известно, что Гон покинул пост гендиректора Renault.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
27.03.2019 17:00

Новоселы осваивают "умный" дом в Шушарах

В начале марта СК «Дальпитерстрой» ввела в эксплуатацию не совсем обычное жилое здание на ул. Валдайской, 1/1. Собственникам, которые сейчас получают ключи от новеньких квартир, повезло: они будут жить в доме, где все устроено "по уму".
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
27.03.2019 14:56

«Петербургская Недвижимость»: спрос на квартиры в новостройках остается высоким

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», в первом квартале 2019 года спрос на первичном рынке Петербурга и пригородной зоны Ленобласти составит около 1 млн кв. м.
«Главстрой Санкт-Петербург»
27.03.2019 13:20

«Главстрой Санкт-Петербург» представит новые очереди проектов «Юнтолово» и «Северная долина» на «Ярмарке недвижимости»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» представит новые очереди проектов «Юнтолово» и «Северная долина» на выставке «Ярмарка недвижимости», которая пройдет в «ЭкспоФоруме» с 29 по 31 марта.
ГК «Эталон»
27.03.2019 13:01

Строящиеся объекты «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком-партнером

ПАО «МТС-Банк» аккредитовал по ипотеке строящиеся объекты «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») – «Петровская Доминанта», «Охта Хаус», «Дом на Блюхера», «Дом на Космонавтов», Botanica, Fusion, «Эталон на Неве» и корпуса 8.7, 8.1, 4.7-1, 4.7-2, 4.7-3, 4.11 квартала «Галактика».
shutterstock.com
26.03.2019 18:00

Приятно в день весенний отметить новоселье

Оживает разбуженная весной природа, а жилой комплекс «Образцовый квартал 3» в Пушкинском районе гостеприимно встречает первых новоселов.
СК «Полис Групп»
26.03.2019 17:03

ЖК «Полис на Московской» аккредитован еще одним банком

Жилой комплекс «Полис на Московской», который компания «Полис Групп» возводит в Московском районе Петербурга, получил аккредитацию банка «Дельта Кредит».
LEGENDA Intelligent Development
26.03.2019 16:43

Покупатели LEGENDA BUSINESS: «опытный бизнес-потребитель»

Мы продолжаем рассказывать о типах покупателей жилья бизнес-класса по версии компании LEGENDA. На очереди «опытный бизнес-потребитель».
«Петербургская Недвижимость»
26.03.2019 16:35

Среди предложений «Петербургской Недвижимости» - четыре новых жилых комплекса

Благодаря новому партнёрству теперь «Петербургская Недвижимость» предлагает еще больше объектов в Адмиралтейском, Красносельском, Пушкинском и Всеволожском районах.
ЗАО «Ленстройтрест»
26.03.2019 15:29

ГК «Ленстройтрест» принимает участие в премии Urban Awards

ГК «Ленстройтрест» подала заявки на участие в федеральной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards.
Группа компаний «ЦДС»
26.03.2019 15:24

Мобильное приложение «Дома ЦДС» стало еще современнее

Группа ЦДС обновила мобильное приложение с дополненной реальностью «Дома ЦДС» для Google Play и App Store. Программа позволяет получить подробную информацию о строящихся жилых комплексах застройщика.
Setl City
26.03.2019 13:42

Продажи Setl Group выросли на треть в Петербурге и области

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», за январь и февраль 2019 года прирост количества сделок холдинга Setl Group составил 35% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Самыми популярными объектами компании стали ЖК «Чистое небо», «Солнечный город» и «GreenЛандия», а также новые дома в зонах редевелопмента.
Инвестиционно-строительная компания «Инвестторг»
26.03.2019 13:37

«Инвестторг» согласовал проектное финансирование ЖК «Геометрия»

Инвестиционно-строительная компания «Инвестторг» подписала со Сбербанком договор о проектном финансировании. Новый механизм взаимодействия застройщиков, банков и покупателей станет обязательным с 1 июля 2019 года.