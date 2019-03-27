СМИ: Renault может объединиться с Nissan и с FiatChrysler, чтобы стать автогигантом. Другие стороны не хотят

Автопроизводитель Renault планирует возобновить переговоры о конгломерате с Nissan в течение ближайшего года, чтобы в дальнейшем, уже совместно с японцами, попытаться купить концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA). При этом пока что и Nissan, и FCA объединяться с французами не хотят.

В случае, если планы Renault осуществятся, французам удастся создать третьего по величине автопроизводителя в мире после Toyota и Volkswagen, пишет 27 марта Automotive News Europe со ссылкой на источники Financial Times.

Эти планы пока что не встречают положительной реакции с другой стороны. Существует версия, что «дело Карлоса Гона» Япония затеяла для того, чтобы остановить это слияние, основным вдохновителем и проводником которого был именно Гон.

Несколько факторов вызывают особое беспокойство и опасения японской стороны. Renault претендует на главную роль в объединенной компании, при том что Nissan по объему производства и рыночной капитализации превосходит французскую компанию в два раза. Кроме этого опасения вызывает, что Renault это частично государственная компания, а значит, при объединении французское правительство практически получит под контроль третьего по величине японского автопроизводителя.







Не жаждет объединения и итало-американский концерн FCA. Ранее концерн отверг аналогичное предложение другой французской компании — альянса Peugout и Citroеn, в котором у государства также есть значительная доля. Несмотря на то что глава FCA Майкл Мэнли заявил, что он в принципе не против сделки с французами, в целом руководство итало-американского концерна, ключевую роль в котором играют знаменитые владельцы Fiat и Ferrari семья Аньелли, в объединении не заинтересованы.

У планов Renault есть и серьезные сторонники. Прежде всего это президент Франции Эммануэль Макрон. Он даже обсуждал эту тему с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в январе 2019 года в ходе специального телефонного разговора, поводом для которого было все то же «дело Карлоса Гона». Французский президент заявил тогда, что считает альянс Nissan-Renault символом промышленного сотрудничества между двумя странами и хочет, чтобы две компании «сохранили и укрепили свое стабильное партнерство».

При этом французской стороне удалось удачно заменить Карлоса Гона на Жана-Доминика Сенара на посту главы альянса Renault-Nissan, несмотря на желание японской стороны иметь во главе объединения своего соотечественника.

Франко-японский альянс владеет более чем половиной акций крупнейшего российского автопроизводителя АвтоВАЗ.