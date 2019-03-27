Медведев встретился с Бегловым. Он поручит Минфину найти средства на новые инфраструктурные объекты Петербурга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручит Минфину изыскать источники для выделения средств Санкт-Петербургу, чтобы обеспечить функционирование социальных объектов при вводе нового жилья.

Медведев 27 марта провел встречу с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщает информагентство ТАСС.

«Пришел к вам за помощью. Вы знаете, сегодня в Санкт-Петербурге интенсивно развивается жилищное строительство. Только в 2018 году было построено 3 млн 950 тыс. кв. м жилья. А в 2019 году планируется 3 млн 400 тыс. кв. м жилья. У нас произошел дисбаланс между жилищным строительством и инфраструктурой», – сказал Беглов. Он отметил, что это касается школ, детских садов и больниц, поликлиник.

Он пояснил, что подготовлены строителями детские сады и школы, но денег на их выкуп у властей нет, а это необходимо сделать до нового учебного года. «До 1 сентября мы могли бы [получить] если выкупим, 17 детских садов, четыре школы, 14 офисов врачей общей практики и одну поликлинику. Я бы попросил вас оказать помощь нашему городу», – сказал Беглов.







Медведев пообещал просьбу рассмотреть. «Петербург, конечно, очень большой субъект РФ, где очень много строится, население Петербурга растет, и поэтому велика потребность в новых социальных объектах – школах, детских садах, офисах врачей общей практики, поликлиниках, поэтому, безусловно, вместе со строительством жилья нужно строить такие социальные объекты. Я полагаю возможным здесь вашу просьбу рассмотреть и постараться Петербургу помочь, чтобы при вводе новых жилых домов одновременно можно было ввести и поликлиники, и детские сады, и школы, чтобы люди сразу же, заселяясь в новые квартиры, получили полностью социальную инфраструктуру. Это большие средства», – сказал премьер-министр и спросил у Беглова, прикидывали ли региональные власти, сколько средств на это потребуется. «Это получается 10 млрд 642 млн рублей. Это большие деньги», – ответил он.

Медведев также отметил, что речь идет о серьезной сумме. «Я дам указание Минфину посмотреть источники для того, чтобы подобные средства изыскать. Имея в виду именно накопленный объем строительства, необходимость ввода жилья в эксплуатацию параллельно с вводом социальных объектов», – пообещал премьер.