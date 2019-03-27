Лавров все же летит в Турцию на переговоры

Глава российского МИД Сергей Лавров прилетит в Турцию на переговоры с Мевлютом Чавушоглу на текущей неделе.

Как 27 марта сообщает агентство Анадолу, в Анталье послезавтра пройдет их встреча.

Как сообщили в МИД Турции, в этот день в Анталье под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран состоится седьмое заседание Совместной группы стратегического планирования, подструктуры Совета сотрудничества высшего уровня Турция–Россия (?D?K).

В ходе заседания стороны обсудят отношения Анкары и Москвы и проведут широкий обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. По итогам заседания между МИД Турции и России будет подписан план консультаций на 2019–2020 годы.







Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган восьмого апреля посетит Россию, где проведет встречу с президентом Владимиром Путиным.

Отметим, что визит Лаврова в Турцию неоднократно переносился.