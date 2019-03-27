Новоселы осваивают "умный" дом в Шушарах

ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

В начале марта СК «Дальпитерстрой» ввела в эксплуатацию не совсем обычное жилое здание на ул. Валдайской, 1/1. Собственникам, которые сейчас получают ключи от новеньких квартир, повезло: они будут жить в доме, где все устроено "по уму".

УК «Комфорт-Сервис», которая обслуживает дом, не поскупилась на технические новинки. Так, в каждой из семи сотен квартир компания установила многофункциональные домофоны. С их помощью жильцы смогут непосредственно связаться с диспетчером при пожаре, затоплении или в любой другой чрезвычайной ситуации.

Александр Иващенко, генеральный директор УК «Комфорт-Сервис»: «Диспетчерская будет реагировать на вызов, даже если на том конце провода тишина. Зачем это нужно? Представим ситуацию. Человеку резко стало плохо. Вызвать врача он не в состоянии. Сил хватает только на то, чтобы сдернуть трубку домофона. В эту же секунду диспетчеру поступит сигнал. Не услышав ответа, он как минимум отправит в квартиру сотрудника для выяснения обстоятельств».

Еще одно модное нововведение для жильцов – возможность проникнуть в дом бесконтактно, с помощью смартфона. Зачем стоять на морозе или под дождем, роясь в сумке в поисках ключей, если можно открыть дверь с помощью специального мобильного приложения?

Во всех квартирах на радиаторах установлены «умные» счетчики, или, говоря техническим языком, «счетчики-распределители тепловой энергии». Работают они следующим образом: перед радиатором установлен терморегулятор, с помощью которого собственник выставляет комфортное для него значение температуры в помещении. Счетчик-распределитель считает, сколько тепловой энергии ушло на обогрев данного помещения. Раз в месяц собственник передает показания счетчика в УК и получает счет за оплату реально потребленных килокалорий.

Наконец, в каждую квартиру проведены высокоскоростной интернет и телевидение. В пакете кабельного оператора – более 150 каналов, один из которых уникален и создан специально для данного дома. На этом канале 24 часа в сутки с камер видеонаблюдения будет транслироваться происходящее на парковке и придомовой территории. Так жители смогут следить за своим автомобилем, не выходя из дома и даже не выглядывая в окно.

В 2021 году через дорогу от нового дома появится взрослая поликлиника со станцией скорой помощи и отделением женской консультации. Строительные работы ведет СК "Дальпитерстрой". Что же касается благоустройства территории вокруг "умного" дома, то девелопер планирует заняться им в самое ближайшее время.

Александр Варибрус, прораб ООО «СК «Дальпитерстрой»: «Работы по благоустройству и озеленению начнутся, как только установится теплая погода. Постараемся сделать так, чтобы комфортно и приятно было не только внутри, но и снаружи дома».

Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, корп. 7.1 на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, территория предприятия «Шушары», уч. 557 (Центральный), кадастровый номер 78:42:15106:103 – застройщик ООО «СК «Дальпитерстрой», проектная декларация на сайте https://www.dalpiterstroy.ru/house/118-shushary_k7_1/